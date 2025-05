Poxel : chiffre d'affaires trimestriel en hausse mais l'horizon de trésorerie se resserre

AOF - EN SAVOIR PLUS

La société biopharmaceutique au stade clinique a indiqué que ses perspectives financières étaient compliquées avec un horizon de trésorerie estimé à juin 2025 et qui dépend de l'issue des discussions en cours avec les créanciers. Poxel poursuit également des négociations avec plusieurs partenaires potentiels en vue de développer son portefeuille de produits.

(AOF) - L’entreprise Poxel a dévoilé un chiffre d’affaires consolidé de 1,066 million d’euros au premier trimestre 2025, contre 449 000 euros un an plus tôt, soit un bond de 137 %. Cette forte croissance est liée aux redevances de Sumitomo Pharma, qui représentent 10 % des ventes nettes du Twymeeg au Japon. Sur la base des prévisions actuelles, Poxel s’attend à recevoir au moins 12 % de redevances sur les ventes nettes de ce produit au cours de l’exercice fiscal 2025, clos fin mars 2026, de son partenaire.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.