Poxel : Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 11 février 2025

• Poxel annonce la tenue d’une Assemblée Générale Mixte le 11 février 2025 à 9h00 et la mise à disposition des documents préparatoires

• Poxel annonce l’ajout d’une nouvelle résolution à l’ordre du jour compte tenu de la procédure d’alerte des commissaires aux comptes en réaction à l’incertitude significative sur la continuité de la Société résultant de la non-adoption des résolutions financières lors de l’Assemblée Générale Mixte du 28 novembre 2024



LYON, France, le 21 janvier 2025 – POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, dont la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH) et les maladies métaboliques rares, annonce aujourd’hui à ses actionnaires qu’une Assemblée Générale Mixte se tiendra le 11 février 2025 à 9 heures à l’Hôtel Mercure Lyon Centre Château Perrache, situé 12 Cours de Verdun-Rambaud Esplanade de la Gare, 69002 Lyon, et les informe sur les modalités de vote.



Pour recevoir l'information de POXEL en temps réel, faites-en la demande à poxel@newcap.eu.