Poxel annonce son agenda financier pour l’exercice 2024

LYON, France, le 1er octobre 2024 – POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, dont la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et les maladies métaboliques rares, annonce aujourd'hui la publication de son agenda financier pour l’exercice 2024.



Événements et date* :

- Résultats annuels 2023 : 3 octobre 2024

- Trésorerie et chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2024 : 6 novembre 2024

- Assemblée Générale : 28 novembre 2024

- Résultats semestriels 2024 : 9 décembre 2024



*sous réserve de modification.



Pour recevoir l'information de POXEL en temps réel, faites-en la demande à poxel@newcap.eu.