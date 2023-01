Poxel annonce son agenda financier 2023

LYON, France, le 3 janvier 2023 – POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, dont la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et les maladies métaboliques rares, annonce aujourd'hui la publication de son agenda financier pour 2023.



Événement

Trésorerie et chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2022 : 15 février 2023

Résultats annuels 2022 : 22 mars 2023

Trésorerie et chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023 : 17 mai 2023

Trésorerie et chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2023 : 30 août 2023

Résultats semestriels 2023 : 13 septembre 2023

Trésorerie et chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023 : 8 novembre 2023



