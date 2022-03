Poxel annonce ses résultats annuels 2021 et dresse un bilan de ses activités

• La Société a enregistré un chiffre d'affaires de 13,4 millions d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2021

• Au 31 décembre 2021, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s’élevaient à 32,3 millions d’euros (36,6 millions de dollars)

• Lancement commercial de TWYMEEG® (chlorhydrate d'Imeglimine) au Japon au cours du 3ème trimestre 2021 pour le traitement du diabète de type 2. Poxel est éligible à des paiements basés sur les ventes et des redevances de 8% à 18% sur les ventes nettes de TWYMEEG

• Résultats de l’étude de phase II pour le PXL065 (DESTINY-1) dans la NASH attendus au troisième trimestre 2022

• Statut « Fast Track » pour le PXL065 dans l'adrénoleucodystrophie (ALD) accordé par la Food and Drug Administration (FDA) ; lancement des études cliniques de phase IIa de preuve de concept (POC) prévu en milieu d’année, sous réserve de financements additionnels, avec des résultats attendus début 2023



L’équipe de direction de Poxel tiendra un webinaire le mardi 22 mars à :

• 18h00 heure de Paris (13h00 heure de New York) en français et

• 14h00 heure de New York (19h00 heure de Paris) en anglais.



Une présentation sera disponible sur le site internet de Poxel dans la rubrique Investisseurs.



Pour s’inscrire au webinaire en français :

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_4dWeP9qBSrObHPWD97xKQQ



Pour s’inscrire au webinaire en anglais :

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_4tH24fDcSxqoG5OoCu2vSA