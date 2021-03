Poxel annonce ses résultats annuels 2020 et dresse un bilan de ses activités

o Évaluation en cours de la demande d'autorisation de fabrication et de commercialisation de l'Imeglimine au Japon déposée par le partenaire de Poxel, Sumitomo Dainippon Pharma, dans la perspective d'un lancement commercial en 2021

o Succès de l'étude de phase IIa STAMP-NAFLD du PXL770 dans le traitement de la NASH dont les nouveaux résultats mettent en évidence une réponse plus importante chez les patients à haut risque atteints de diabète de type 2, soit environ 50 % des patients atteints de NASH

o Lancement prévu au second semestre 2021 d'une étude de phase IIb qui évaluera jusqu'à deux doses quotidiennes de PXL770 chez environ 100 patients par groupe, atteints de NASH confirmée par biopsie sans cirrhose et présentant un prédiabète ou un diabète de type 2, pendant 52 semaines de traitement

o Etude de phase II en cours pour le PXL065, dont les premiers résultats sont attendus mi-2022

o Situation financière renforcée par une augmentation de capital de 17,7 millions d'euros en mai 2020 et un financement non dilutif de 6 millions d'euros en octobre 2020 sous la forme d'un PGE (Prêt Garanti par l'État) dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Ce prêt est conclu pour une durée initiale d'un an, avec une option d'amortissement sur 5 ans. La société a déjà décidé d'exercer l'option d'amortissement.

o Au 31 décembre 2020, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 40,2 millions d'euros (49,4 millions de dollars)