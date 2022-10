Poxel annonce sa participation prochaine à la 6ème conférence investisseurs annuelle virtuelle organisée par H.C. Wainwright dédiée à la NASH

Pour recevoir l'information de POXEL en temps réel, faites-en la demande à poxel@newcap.eu. LYON, France, le 13 octobre 2022 – POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, dont la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et les maladies métaboliques rares, annonce aujourd'hui qu’une présentation sera donnée à l’occasion de la 6ème conférence investisseurs annuelle organisée en virtuel par H.C. Wainwright et dédiée à la NASH, le lundi 17 octobre 2022 à 16h00 CEST (10h00 ET). Thomas Kuhn, Directeur Général, et d'autres membres de l'équipe de direction de Poxel se tiendront à la disposition des investisseurs dans le cadre d’entretiens individuels virtuels.



Une retransmission de la présentation sera disponible sur www.poxelpharma.com (dans la rubrique Investisseurs, section Présentation corporate) pendant 90 jours après la conférence et au lien ci-après : https://journey.ct.events/view/aa2d87f9-e20f-48eb-a16e-b1c949437696