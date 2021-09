Poxel annonce sa participation prochaine à des conférences scientifiques consacrées à l’adrénoleucodystrophie (ALD)

Pour recevoir l'information de POXEL en temps réel, faites-en la demande à poxel@newcap.eu



LYON, France, le 27 septembre 2021 - POXEL SA (Euronext - POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements pour les maladies chroniques avec physiopathologie métabolique, dont la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et les maladies rares, annonce aujourd'hui sa participation à plusieurs conférences scientifiques consacrées à l'adrénoleucodystrophie liée au chromosome X (ALD), une maladie neurométabolique orpheline grave et pour laquelle il n’existe pas de traitement actuellement.



En lien avec la nouvelle orientation stratégique de Poxel, visant à renforcer sa présence dans les maladies métaboliques rares, l'équipe scientifique de Poxel présentera des données et détaillera ses projets dans l'ALD.