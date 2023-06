Poxel annonce sa participation à des conférences organisées par des associations de patients dans le domaine de l'adrénoleucodystrophie

LYON, France, le 15 juin 2023 – POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, dont la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et les maladies métaboliques rares, annonce aujourd'hui sa participation à la Scientific Symposium and Family Conference organisée par la United Leukodystrophy Foundation (ULF) les 23 et 24 juin prochain à Itasca, Illinois, aux États-Unis.



Sophie Bozec, Vice-Président Senior, Pharmacologie & Communication Scientifique de Poxel présentera l’état d’avancement et les projets de Poxel pour le PXL770 et pour la plateforme de molécules TZD deutérées (d-TZD), utilisant le PXL065, ses deux candidats médicaments propriétaires prometteurs axés sur le traitement de l'adrénoleucodystrophie (ALD), une maladie génétique rare chez l'adulte, et dont le développement s’appuie sur un solide rationnel scientifique et un ensemble préclinique complet.



