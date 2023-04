Poxel annonce que plusieurs publications relatives à TWYMEEG® (Imeglimine) ont été acceptées pour une présentation orale

• Neuf publications portant sur l'Imeglimine seront présentées lors de la 66ème réunion annuelle de la Japanese Diabetes Society



LYON, France, le 20 avril 2023 – POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, dont la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et les maladies métaboliques rares, annonce aujourd'hui que neuf publications relatives aux études cliniques de phase IIb et de phase III de l'Imeglimine ont été acceptées pour des présentations orales lors de la 66ème réunion annuelle de la Japanese Diabetes Society (JDS), qui se tiendra à Kagoshima, au Japon, du 11 au 13 mai 2023.



