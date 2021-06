Poxel annonce les résultats de son Assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire du 23 juin 2021

Pour recevoir l'information de POXEL en temps réel, faites-en la demande à poxel@newcap.eu



o L'ensemble des résolutions proposées à l'Assemblée ont été adoptées.



Lyon, France, le 24 juin 2021 - POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants contre des maladies métaboliques, dont le diabète de type 2 et la stéatohépatite non alcoolique (NASH), annonce avoir tenu son Assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire le 23 juin 2021, à huis-clos, sous la présidence de Monsieur Pierre Legault, président du Conseil d'administration, sans la présence physique des actionnaires.



Le quorum s'est établi à 48,317%, et les actionnaires ont approuvé l'ensemble des résolutions qui étaient recommandées par le Conseil d'administration, en particulier les comptes de l'exercice 2020, la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d'administration, au Directeur Général et aux administrateurs, ainsi que les délégations au Conseil d'administration en matière financière.



Le renouvellement de Mr Richard Kender, la nomination de Mr. John W. Kozarich, ont été approuvés.





Les résultats détaillés des votes sur toutes les résolutions, ainsi que la présentation qui a été faite au cours de l'Assemblée générale, sont disponibles dès aujourd'hui sur le site internet de la société, dans la rubrique Investisseurs / Info des actionnaires / Assemblée générale.