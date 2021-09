Poxel annonce le lancement commercial deTWYMEEG® au Japon pour le traitement du diabète de type 2

Pour recevoir l'information de POXEL en temps réel, faites-en la demande à poxel@newcap.eu



LYON, France, le 10 septembre 2021 - POXEL SA (Euronext - POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants contre les maladies métaboliques, dont le diabète de type 2 et la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et les maladies rares, a annoncé aujourd'hui, avec son partenaire Sumitomo Dainippon Pharma, le lancement commercial de TWYMEEG® (chlorhydrate d'Imeglimine) au Japon à compter du 16 septembre 2021 pour le traitement du diabète de type 2. TWYMEEG sera administré sous la forme de comprimés de 500 mg. TWYMEEG est le premier produit de Poxel à être commercialisé et le Japon le premier pays à l'approuver. Poxel a reçu un paiement d'étape de 1,75 milliard de yens (13,2 millions d'euros, 15,8 millions de dollars) de la part de Sumitomo Dainippon Pharma en juillet pour l'approbation de TWYMEEG au Japon. Poxel pourra également percevoir des redevances croissantes à deux chiffres sur les ventes nettes (sur la base des prévisions actuelles de Poxel) et des paiements liés à l'atteinte d'objectifs de ventes pour un montant qui pourra atteindre 26,5 milliards de yens (soit environ 200 millions d'euros, ou 230 millions de dollars) .