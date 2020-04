Poxel annonce la publication de résultats d'études cliniques pour l'Imeglimine dans la revue médicale Clinical Pharmacokinetics

Pour recevoir l'information de BONE THERAPEUTICS en temps réel, faites-en la demande à poxel@newcap.eu



POXEL S.A. (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants contre des maladies métaboliques, dont le diabète de type 2 et la stéatohépatite non alcoolique (NASH), annonce aujourd'hui la publication des résultats de deux essais cliniques évaluant le potentiel d'interaction médicamenteuse entre l'Imeglimine et deux des antidiabétiques les plus prescrits, la metformine et la sitagliptine.