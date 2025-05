Poxel annonce la présentation de résultats positifs d’une étude préclinique avec le PXL065 dans la cardiomyopathie hypertrophique lors du Congrès ESC 2025

• Le PXL065 a démontré des avantages significatifs dans un modèle de souris atteint de cardiomyopathie hypertrophique (CMH), en prévenant le remodelage pathologique du myocarde, et en réduisant l'hypertrophie et la fibrose cardiaque

• Présentation des résultats détaillés de l’étude préclinique le 1er septembre 2025 à 11h15 (CEST), dans le cadre du Congrès 2025 de la Société Européenne de Cardiologie (ESC)

• Ces résultats soutiennent le développement clinique du PXL065 en tant que traitement potentiellement modificateur de l’évolution de la maladie chez les patients atteints de CMH symptomatique et asymptomatique



LYON, France, le 26 mai 2025 - POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, dont la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH) et les maladies métaboliques rares, annonce aujourd'hui que l’abstract présentant les résultats positifs, précédemment annoncés, issus d’une étude préclinique avec le PXL065 dans un modèle murin de cardiomyopathie hypertrophique , a été accepté pour présentation lors de l’édition 2025 du Congrès de la Société Européenne de Cardiologie (ESC) (lien), organisé conjointement avec le World Congress of Cardiology, le 1er septembre 2025 à 11h15 CEST (heure de Paris), à Madrid, en Espagne.