Poxel annonce la présentation de nouveaux résultats de preuve de concept précliniques du PXL770 au 3ème congrès annuel mondial de la NASH

o Dans un modèle animal de NASH, le PXL770, un candidat clinique innovant, activateur direct de l'AMPK, a réduit l'inflammation des cellules hépatiques, ce qui pourrait probablement contribuer à l'amélioration de la fibrogenèse

o Les résultats cliniques de l'étude PK/PD et ceux de l'étude de phase IIa du PXL770 sont attendus respectivement au 2e et au 3e trimestre 2020



Lyon, France, le 12 février 2020 - POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants contre des maladies métaboliques, dont le diabète de type 2 et la stéatohépatite non alcoolique (NASH), annonce aujourd'hui que de nouveaux résultats précliniques de preuve de concept pour le PXL770 dans le traitement de la NASH ont été présentés à l'occasion du 3ème congrès annuel mondial de la NASH, qui s'est tenu à Londres les 10 et 11 février 2020. Ces résultats mettent en évidence le potentiel du PXL770 en tant que nouvelle approche de traitement de la NASH, améliorant des défauts clefs concourant à la physiopathologie de cette maladie.



