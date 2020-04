Poxel annonce la mise à disposition de son Document d'Enregistrement Universel 2019 et fait un point sur son activité

Pour recevoir l'information de BONE THERAPEUTICS en temps réel, faites-en la demande à poxel@newcap.eu



POXEL S.A. (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants contre des maladies métaboliques, dont le diabète de type 2 et la stéatohépatite non alcoolique (NASH), annonce aujourd'hui avoir déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) son Document d'Enregistrement Universel pour l'exercice clos au 31 décembre 2019. Ce document est disponible en anglais sur le site de l'AMF et sur le site Internet de Poxel www.poxelpharma.com, sous l'onglet Investisseurs / Info des actionnaires / Informations réglementées et la version en français du Document d'Enregistrement Universel sera disponible dans les prochaines semaines sur le site Internet de Poxel.