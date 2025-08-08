Poxel annonce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire - Reprise de cotation de l’action POXEL le 11 août 2025 à l’ouverture des marchés

LYON, France, le 08 août 2025 - POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, dont la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH) et les maladies métaboliques rares, annonce aujourd’hui l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
