Poxel annonce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire - Reprise de cotation de l’action POXEL le 11 août 2025 à l’ouverture des marchés
information fournie par Boursorama CP 08/08/2025 à 17:45

LYON, France, le 08 août 2025 - POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, dont la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH) et les maladies métaboliques rares, annonce aujourd’hui l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

Pour recevoir l'information de POXEL en temps réel, faites-en la demande à poxel@newcap.eu.

POXEL
POXEL
0,5600 EUR Euronext Paris 0,00%

