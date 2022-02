Poxel annonce l’obtention du statut « Fast Track » de la Food and Drug Administration (FDA) pour le PXL065 dans l'adrénoleucodystrophie liée au chromosome X (ALD)

Pour recevoir l'information de POXEL en temps réel, faites-en la demande à poxel@newcap.eu



LYON, France, le 16 février 2022 – POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, dont la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et les maladies métaboliques rares, annonce que la Food and Drug Administration (FDA) américaine a accordé le statut « Fast Track » (FTD) au PXL065 pour le traitement des patients atteints d'adrénomyéloneuropathie (AMN), la forme la plus courante d'adrénoleucodystrophie liée au chromosome X (ALD). Le PXL065 est un nouveau stéréoisomère R de la pioglitazone stabilisé par substitution au deutérium, pour lequel l’initiation d’une étude clinique de phase IIa de preuve de concept (POC) est prévue en milieu d'année.