Poxel annonce des résultats positifs pour son étude de phase IIa pour le PXL770, un activateur direct de l'AMPK, premier de sa classe et administré par voie orale, pour le traitement de la NASH

LYON, France, le 1er octobre 2020 - POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants pour des maladies métaboliques, dont le diabète de type 2 et la stéatohépatite non alcoolique (NASH), annonce aujourd'hui les premiers résultats positifs de l'étude de phase IIa STAMP-NAFLD évaluant le PXL770. Dans cette étude de phase IIa, randomisée et en groupes parallèles, 120 patients susceptibles d'être atteints de NASH avec ou sans diabète ont reçu le PXL770 pendant 12 semaines. Le PXL770 est un activateur direct, premier de sa classe, de la protéine kinase activée par l'adénosine monophosphate (AMPK), administré par voie orale. L'AMPK a un rôle de régulateur métabolique ayant une fonction clé sur le métabolisme des lipides, l'homéostasie du glucose et l'inflammation, et constitue une nouvelle cible pour le traitement de la NASH ainsi que pour d'autres maladies métaboliques chroniques et rares.