POXEL SA (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants pour des maladies métaboliques, dont le diabète de type 2 et la stéatohépatite non alcoolique (NASH), annonce aujourd'hui les résultats positifs de son étude PK/PD pour le PXL770 après quatre semaines de traitement chez 16 patients susceptibles d'être atteints de NASH et présentant une résistance à l'insuline, contrôlée par placebo. L'objectif principal de l'étude était d'évaluer le profil pharmacocinétique (PK) complet du PXL770, ainsi que sa sécurité d'emploi et sa tolérance. Le PXL770 est un activateur direct de la protéine kinase activée par l'adénosine monophosphate (AMPK), premier de sa classe thérapeutique, en cours d'évaluation pour le traitement de la NASH. L'AMPK est un régulateur clé de multiples voies métaboliques permettant de contrôler le métabolisme lipidique, l'homéostasie du glucose et l'inflammation. L'AMPK représente une nouvelle cible pharmacologique pour le traitement de la NASH et d'autres maladies métaboliques chroniques et rares.