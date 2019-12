Poxel annonce des résultats favorables de l'étude de phase Ib sur le PXL065 et fait un point sur son programme

o L'étude de phase Ib à doses multiples et croissantes a mis en évidence un profil pharmacocinétique proportionnel à la dose et confirme la stabilité de la R-pioglitazone aux doses testéeso Poxel prévoit de lancer au 2e trimestre 2020 une étude de phase II de 36 semaines chez des patients atteints de NASH confirmée par biopsie, afin de déterminer la ou les doses optimales pour l'étude d'enregistrement de phase IIIo Une étude de toxicité de 13 semaines à doses répétées chez le chien a mis en évidence une amélioration de la marge de sécurité par rapport à la pioglitazoneo Le PXL065 bénéficie de la voie réglementaire 505(b)(2) permettant un plan de développement simplifié et efficaceLYON, France, le 18 décembre 2019 - POXEL SA (Euronext : POXEL FR0012432516), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants contre des maladies métaboliques, dont le diabète de type 2 et la stéatohépatite non alcoolique (NASH), annonce aujourd'hui les résultats favorables de l'étude de phase Ib à doses multiples et croissantes évaluant l'innocuité, la tolérance et le profil pharmacocinétique (PK) du PXL065 chez des sujets sains après administrations répétées, et donne des précisions sur le plan de l'étude clinique de phase II.Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : poxel@newcap.eu