Poxel a creusé ses pertes en 2023

(AOF) - Poxel (+1,11% à 0,36 euro) a creusé sa perte en 2023 à 35 millions d’euros contre 31,39 millions en 2022. La biotech développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, dont la stéatohépatite non alcoolique (MASH1) et les maladies métaboliques rares, rappelle l’extension de son horizon de financement jusqu'à fin 2025 suite à l’accord de financement non-dilutif avec OrbiMed. La position de trésorerie au 31 août 2024 est estimée par la société à 2,9 millions d’euros

