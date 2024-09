Poxel : 2,8 millions d'euros de trésorerie, 1,16 million de chiffre d'affaires au 1er semestre

(AOF) - Poxel annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires de 1,16 million d’euros pour le semestre clos le 30 juin 2024, contre 955 000 euros il y a un an. Cette biotech ajoute qu’au 30 juin 2024, le total de sa trésorerie et de ses équivalents de trésorerie s'élevait à 2,8 millions d'euros contre 2,3 millions au 31 décembre 2023.

Son horizon de trésorerie estimé est jugé suffisant jusqu'à la conclusion de l'opération de monétisation des redevances envisagée, en incluant uniquement les tranches déjà tirées ou entièrement disponibles de la ligne de financement en fonds propres mise en place avec IRIS.

Poxel veut monétiser les redevances issues des ventes de son produit Twymeeg au Japon. Il annonce la "finalisation en cours" des discussions exclusives avec un investisseur de premier plan pour ce faire.

La biotech développe des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, dont la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et les maladies métaboliques rares.

