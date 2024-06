« Powering up Rexel » pour atteindre un nouveau palier

Mise à jour de la feuille de route à moyen terme et objectifs financiers réhaussés

présentés lors d’une journée investisseurs

Rexel organise aujourd'hui à partir de 10h15 CEST, une journée investisseurs à Paris pour présenter une mise à jour de sa feuille de route stratégique et dévoiler ses ambitions financières à moyen terme rehaussées.

Au cours des dernières années, Rexel a bâti une base très solide grâce à la combinaison de plusieurs éléments clés qui, ensemble, constituent une formule gagnante :

Des opérations pilotées par la technologie, tirant le meilleur parti de l’utilisation du digital, de l'intelligence artificielle et de l’automatisation

Une large gamme de services à valeur ajoutée allant bien au-delà de notre rôle traditionnel et répondant aux défis les plus complexes de nos clients.

Une attention constante portée au développement durable

Des acquisitions créatrices de valeur

Des collaborateurs engagés, dotés d'une forte expertise et axés sur le client

Un historique solide en matière d’exécution et d’atteinte des objectifs

Cette base solide permettra à Rexel de bénéficier des tendances séculaires qui façonnent ses marchés. Plus particulièrement, l'électrification ouvre de vastes champs d'opportunités qui peuvent être abordées de manière sélective, en capitalisant sur les forces existantes de Rexel.

Rexel dévoile des objectifs financiers à moyen terme réhaussés :

Un potentiel de croissance des ventes comprise entre 5 % et 8 %, incluant 2% à 3% des acquisitions ciblées

Une marge d’EBITA ajusté supérieure à 7%

Une croissance du bénéfice par action (BPA) comprise entre 7% et 9% (« high-single digits »)

Un taux de conversion moyen de 65 % de l'EBITDAaL en flux de trésorerie disponible avant intérêts et impôts.

Ces objectifs seront soutenus par nos priorités en matière d'allocation de capital :

Une distribution annuelle de dividende représentant au moins 40% du Résultat Net Récurrent

Un programme de rachat d'actions compris entre 50 M€ et 150M€ par an

Une contribution des acquisitions au chiffre d’affaires comprise entre 2% et 3%

Des dépenses d'investissement annuelles progressant au même rythme ou à un niveau inférieur à la croissance du chiffre d'affaires

Un ratio d’endettement net financier / EBITDAaL 1 d’environ 2,0x





EBITDA après paiement des loyers





Guillaume Texier, directeur général de Rexel, a déclaré : « Rexel franchit aujourd'hui une nouvelle étape pour passer à la vitesse supérieure, en capitalisant sur le plan Power Up 2025, qui est en bonne voie de réussite. Au cours des deux dernières années, nous avons intensifié nos efforts dans tous les domaines. Nous avons mis l'accent sur le digital, l'intelligence artificielle et l’automatisation. Nous avons enrichi notre portefeuille grâce à des acquisitions créatrices de valeur, qui sont devenues un moteur de croissance supplémentaire. Nous avons également continué à mettre la barre plus haut en matière de services avancés, ce qui nous permet d'apporter plus de valeur à nos clients. Rexel est aujourd'hui plus fort, plus rapide, plus performant. Fort de cette plateforme et de l'engagement de ses 26 500 collaborateurs, Rexel est idéalement positionné pour saisir les opportunités liées à l'accélération de nos marchés. La combinaison d'un Rexel transformé, plus résistant et d'un marché en accélération à moyen terme nous rend confiants dans la poursuite de la croissance de nos ventes, de notre profitabilité et de notre création de valeur ».

Rexel vise à atteindre ces objectifs en se concentrant sur deux piliers principaux :

Construire sur notre formule gagnante :

Rexel s'appuiera sur les gains de Power Up 25 pour continuer à répondre aux principaux défis de ses clients sur les marchés non résidentiels, industriels et résidentiels. Il vise notamment à réaliser 50 % de ses ventes par le biais du digital (contre 28 % en 2023), à atteindre au moins 15 centres de distribution automatisés et 500 robots dans sa chaîne d'approvisionnement (contre 10 centres de distribution automatisés et 325 robots aujourd'hui), et à augmenter la part des clients utilisant des services supplémentaires à 70 % (contre 50 % aujourd'hui) et des services avancés à 20 % (contre 11 % aujourd'hui). En matière de développement durable, Rexel continuera à mettre en œuvre sa feuille de route ambitieuse en matière de carbone, approuvée par le SBTi Net Zero Standard, notamment par le biais d'initiatives supplémentaires impliquant les clients, les fournisseurs et les employés de Rexel.

Saisir de nouvelles opportunités d’accélération dans un marché en pleine électrification :

La croissance de Rexel a été soutenue ces dernières années par les grandes tendances de l'électrification qui sous-tendent la quête d’un monde émettant moins de carbone. Alors que 2024 est une année de transition confrontée à un effet de base difficile, les perspectives à moyen terme indiquent une croissance solide et continue, notamment aux Etats-Unis, tirée par la relocalisation industrielle, la modernisation des réseaux et l'expansion des data centers. Le champ d'action de Rexel s'est élargi avec de nouvelles opportunités dans les utilities, le génie climatique, la sécurité et les télécommunications, que le Groupe a déjà commencé à saisir. Rexel a pour objectif de réaliser 40% de son chiffre d'affaires dans les activités dites « d'accélération » à moyen terme (contre 32% actuellement), à la fois par croissance organique et par des acquisitions disciplinées, ainsi que par des investissements continus pour développer la plateforme nord-américaine.

La journée investisseurs débutera par des présentations à 8h30 CEST et la présentation investisseurs commencera à 10h15 CEST. La présentation sera retransmise en direct sur le site

https://edge.media-server.com/mmc/p/qpbzp8a6/

AU SUJET DU GROUPE REXEL

Rexel, expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l’énergie, est présent sur trois marchés : résidentiel, tertiaire et industriel. Le Groupe accompagne ses clients pour leur permettre de gérer au mieux leurs activités en leur offrant une gamme adaptée et évolutive de produits et services de maîtrise de l’énergie pour la construction, la rénovation, la production et la maintenance.

Présent dans 19 pays, à travers un réseau de plus de 1 950 agences, Rexel compte plus de 26 500 collaborateurs. Son chiffre d'affaires a atteint 19,2 milliards d’euros en 2023.

Rexel est coté sur le marché Eurolist d’Euronext Paris (compartiment A, symbole RXL, code ISIN FR0010451203) et figure dans les indices suivants : MSCI World, CAC Next 20, SBF 120, CAC Large 60, CAC 40 ESG, CAC SBT 1.5 NR, CAC AllTrade, CAC AllShares, FTSE EuroMid et STOXX600. Rexel fait également partie des indices ISR suivants : FTSE4Good, Dow Jones Sustainability Index Europe, Euronext Vigeo Europe 120 et Eurozone 120, STOXX® Global ESG Environmental Leaders et S&P Global Sustainability Yearbook 2022, grâce à sa performance en matière de responsabilité sociale d’entreprise. Pour plus d’information : www.rexel.com.

CONTACTS

ANALYSTES FINANCIERS / INVESTISSEURS

Ludovic DEBAILLEUX +33 1 42 85 76 12 ludovic.debailleux@rexel.com

PRESSE

Brunswick: Thomas KAMM +33 1 53 96 83 92 tkamm@brunswickgroup.com

