Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Powell (Fed) met en garde contre le risque d'une dynamique récessionniste Reuters • 06/10/2020 à 16:54









WASHINGTON, 6 octobre (Reuters) - La reprise de l'économie américaine est loin d'être achevée et la dynamique risque de s'inverser si le coronavirus n'est pas maîtrisé et si la croissance n'est pas soutenue, a déclaré mardi Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, en plaidant pour une aide accrue aux entreprises et aux ménages. "L'expansion est encore loin d'être achevée. A ce stade préliminaire, je dirais que les risques liés à l'intervention des politiques sont toujours asymétriques. Trop peu de soutien conduirait à une reprise faible, créant des difficultés superflues pour les ménages et les entreprises", a-t-il dit lors de l'assemblée générale annuelle de la National Association for Business Economics (NABE). "Les risques d'en faire trop semblent pour l'instant moins importants. Même si les mesures politiques se révèlent au final plus importantes que nécessaire, elle ne seront pas vaines. La reprise sera plus forte et plus rapide." (Howard Schneider et Ann Saphir, version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.