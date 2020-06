Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Poutine va s'adresser aux Russes Reuters • 30/06/2020 à 12:04









MOSCOU, 30 juin (Reuters) - Le président russe Vladimir Poutine s'adressera dans la journée à ses concitoyens à la veille de la clôture du référendum constitutionnel qui pourrait lui permettre de briguer deux nouveaux mandats de six ans après 2024, a fait savoir le Kremlin. La consultation a été étalée du 25 juin au 1er juillet en raison de l'épidémie due au coronavirus. Selon un sondage réalisé à la sortie des urnes par l'institut VTsIOM et publié lundi, 76% des votants se sont prononcés en faveur du projet de réforme. (Alexander Marrow et Maxim Rodionov, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

