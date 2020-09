Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Poutine va recevoir Loukachenko pour discuter des conflits régionaux Reuters • 09/09/2020 à 12:19









MOSCOU, 9 septembre (Reuters) - Les présidents biélorusse et russe, Alexandre Loukachenko et Vladimir Poutine, vont discuter en Russie, entre autres de la coopération énergétique entre leurs deux pays et des conflits régionaux en Europe, a annoncé mercredi le Kremlin. Alexandre Loukachenko, confronté à une crise politique sans précédent à la suite de sa réélection contestée du 9 août, doit se rendre en Russie le 14 septembre, selon l'agence de presse RIA. Des troupes russes et serbes sont par ailleurs attendues à Minsk pour des manoeuvres militaires conjointes du 10 au 15 septembre, d'après RIA. (Alexander Marrow, Maria Kiselyova et Anastasia Teterevleva; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

