Poutine ne s'arrêtera pas au Donbass en Ukraine, prévient Kallas
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 09:07

La prise de contrôle de la région du Donbass, dont le sort est au coeur des discussions en cours sur un potentiel accord de paix entre la Russie et l'Ukraine, "n'est pas la finalité" du président russe Vladimir Poutine, a déclaré lundi la Haute Représentante de l'Union européenne (UE) pour les Affaires étrangères, Kaja Kallas.

"Nous devons comprendre que s'il s'empare du Donbass, la forteresse sera abattue et ils [les Russes, NDLR] passeront alors définitivement à la prise de l'ensemble de l'Ukraine", a-t-elle déclaré aux journalistes lors de son arrivée à Bruxelles pour une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE.

La question d'un retrait des troupes ukrainiennes du Donbass, réclamé par Moscou, est au coeur des tractations sur le plan de paix américain en Ukraine qui s'intensifient.

Dimanche, le chancelier allemand Friedrich Merz a accueilli des délégations américaine et ukrainienne à Berlin, a déclaré à Reuters une source gouvernementale allemande.

Les pourparlers vont se poursuivre ce lundi avant un sommet avec les dirigeants européens et Volodimir Zelensky prévu dans la capitale allemande plus tard dans la journée.

(Reportage Lili Bayer, rédigé par Louise Breusch Rasmussen, version française Blandine Hénault)

