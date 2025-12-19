 Aller au contenu principal
Poutine, inflexible, renvoie la balle dans le camp de Kyiv et ses alliés
information fournie par Reuters 19/12/2025 à 13:42

par Guy Faulconbridge

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré vendredi que ses conditions pour mettre fin à la guerre en Ukraine restaient inchangées, une inflexibilité qui fragilise la perspective d'un compromis dans les négociations de paix en cours.

Lors de sa traditionnelle conférence de presse annuelle, retransmise à la télévision, le chef du Kremlin a affirmé ne pas percevoir de volonté de la part de l'Ukraine d'accepter un accord de paix. Il a malgré tout mentionné "certains signaux" indiquant selon lui que Kyiv était disposé à dialoguer.

"La seule chose que je veux dire, c'est que nous avons toujours dit ceci : nous sommes prêts à mettre fin à ce conflit de manière pacifique, sur la base des principes que j'ai exposés en juin dernier au ministère russe des Affaires étrangères, et en nous attaquant aux causes profondes qui ont conduit à cette crise", a déclaré le président russe.

En juin 2024, Vladimir Poutine demandait à l'Ukraine d'abandonner son ambition de rejoindre l'alliance militaire de l'Otan et de se retirer entièrement de quatre régions (Louhansk, Donetsk, Kherson et Zaporijjia) revendiquées par la Russie.

Ces conditions sont au coeur des discussions pour le règlement du conflit, qui dure depuis février 2022.

Le président américain Donald Trump fait pression pour un accord de paix dans des conditions que l'Ukraine et ses alliés européens, qui enchaînent les réunions, craignent de voir pencher en faveur de la Russie.

Vladimir Poutine a déclaré vendredi que la Russie avait été invitée à faire des compromis sur l'Ukraine lors du sommet avec Donald Trump en août en Alaska, et qu'elle l'avait accepté.

Il a ajouté que "la balle était désormais dans le camp de l'Occident et de l'Ukraine".

Moscou et Kyiv s'accusent mutuellement de ne pas vouloir s'asseoir à la table des négociations.

"CAMBRIOLAGE"

La Russie dit attendre que Washington modifie ses propositions de paix à la suite des consultations entre les États-Unis, l'Ukraine et les Européens.

Le président russe a affirmé que les forces russes progressaient sur toute la ligne de front en Ukraine et que les forces ukrainiennes battaient en retraite.

L'Ukraine affirme que les gains russes sont progressifs et qu'ils ont été obtenus au prix d'énormes pertes. Kyiv dit également riposter dans des endroits tels que Koupiansk, dans le nord-est de l'Ukraine, dont la Russie a déclaré s'être emparée le mois dernier.

Les dirigeants de l'Union européenne ont renoncé dans la nuit de jeudi à vendredi au projet d'utiliser les actifs russes gelés comme garantie pour un prêt à l'Ukraine. Les Vingt-Sept ont décidé d'emprunter 90 milliards d'euros pour financer la défense de Kyiv pendant les deux prochaines années.

Vladimir Poutine a estimé que l'UE avait abandonné son projet initial car il aurait eu de graves répercussions et aurait nui à son statut de lieu sûr pour le stockage des actifs.

"Pourquoi ce cambriolage ne peut-il pas être mené à bien ? Parce que les conséquences pourraient être graves pour les cambrioleurs", a-t-il déclaré.

En outre, il a mis en garde contre les risques pesant sur les réserves internationales détenues par les principaux producteurs de pétrole de l'UE.

"Ce n'est pas seulement un coup porté à leur image, c'est une atteinte à la confiance dans la zone euro et au fait que de nombreux pays, pas seulement la Russie, mais principalement les pays producteurs de pétrole, stockent leurs réserves d'or et de devises étrangères dans la zone euro."

(Reportages Guy Faulconbridge, Vladimir Soldatkin, Anton Kolodyazhnyy, Anastasia Teterevleva, Filipp Lebedev, Felix Light, Darya Korsunskaya, Olesya Astakhova, Oksana Kobzeva, Dmitry Antonov, Gleb Bryanski et Gleb Stolyarov ; rédigé par Mark Trevelyan et Guy Faulconbridge ; version française Etienne Breban ; édité par Sophie Louet)

Guerre en Ukraine
Vladimir Poutine

