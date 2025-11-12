 Aller au contenu principal
Poutine autorise Renaissance Capital à racheter les activités russes de Citibank
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 14:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président russe Vladimir Poutine a autorisé mercredi Renaissance Capital à racheter les activités russes de Citibank, selon un décret publié sur le site web du gouvernement russe.

Citibank a annoncé en août 2022 que, dans le cadre de ses efforts continus pour réduire ses activités et son exposition en Russie, elle mettrait fin à ses activités de banque de consommation et de banque commerciale locale.

Vladimir Poutine

