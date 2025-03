Poussé par l'IA, Havas se félicite d'une année 2024 "historique"

Yannick Bolloré, PDG d'Havas ( AFP / ALAIN JOCARD )

Le groupe de communication Havas a fait état mercredi d'un exercice 2024 "historique" et se dit confiant pour 2025 grâce à ses investissements dans l'intelligence artificielle et une stratégie "d'acquisitions ciblées".

Son résultat net part du groupe atteint 173 millions d'euros, en hausse de près de 3,6% par rapport à 2023, tandis que son revenu net (le chiffre d'affaires hors les coûts refacturables aux clients) a progressé de 1,5% pour atteindre 2,7 milliards d'euros, soit "son plus haut niveau historique", indique Havas dans un communiqué.

Au niveau de sa croissance organique, Havas, coté à Amsterdam depuis le 16 décembre et la scission du groupe Vivendi, recule de 0,8% en 2024 et s'attend pour 2025 à ce qu'elle se situe "au-dessus de 2%".

"On est évidemment très satisfait de ces résultats", a affirmé le PDG Yannick Bolloré, lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

Parmi ses leviers de croissance, le groupe va "continuer sur sa lancée dans l'IA", a ajouté M. Bolloré, après avoir annoncé en juin un investissement de 400 millions d'euros sur quatre ans dans cette technologie et les données.

Havas a également lancé un "système d'exploitation" unique, déployé à l'ensemble des 23.000 collaborateurs du groupe et compatible avec les systèmes informatiques de ses clients, qui permettra d'élaborer les étapes clés d'une campagne publicitaire grâce à l'IA et aux données.

Après six acquisitions finalisées sur son exercice 2024, Havas entend poursuivre sa stratégie "d'acquisitions ciblées", prenant des intérêts majoritaires dans trois agences depuis début 2025: CA sports (Espagne), Channel Bakers (Etats-Unis) et Don (Argentine).

Mais depuis son introduction à la Bourse des Pays-Bas le 16 décembre, l'action d'Havas a perdu près de 27%.

Interrogé sur ce mauvais chiffre, M. Bolloré a estimé que cela ne concernait pas qu'Havas et que c'était "l'ensemble du secteur" qui était à la baisse.

Par région, le groupe de communication, qui réalise la majorité de ses activités à l'international, a vu sa croissance tirée par l'Amérique Latine (+14,7%) et, dans une moindre mesure, l'Europe (+1,2%), notamment boostée par les Jeux Olympiques de Paris, et la région Asie Pacifique et Afrique (+1,1%).

A contrario, la région Amérique du Nord est en net recul (-6,6%), dû "principalement à la perte du client Pfizer en début d'année 2024", indique le groupe.

Havas est l'une des quatre entités nées de la scission de Vivendi, géant français des médias et de l'édition contrôlé par la famille du milliardaire Vincent Bolloré.

Les autres sont le groupe audiovisuel Canal+ (coté à Londres), le groupe d'édition Louis Hachette (à Paris) et Vivendi lui-même, vidé de la plupart de ses actifs après la scission.