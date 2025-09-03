Poursuivre la dynamique d’acquisitions sur un marché qui frémit enfin !

Sofidy

Au premier semestre 2025 plusieurs facteurs laissent présager un redressement du marché immobilier. L'analyse de Guillaume Arnaud, Président du Directoire de SOFIDY.

Une courbe des taux d'intérêt normalisée

La période de 18 mois, inédite en zone euro, durant laquelle la courbe des taux était inversée vient de s'achever. Cette anomalie, qui se traduisait par des taux courts plus élevés que les taux longs, rendait les placements à court-terme plus avantageux que les placements sur un horizon plus long, en particulier l'immobilier.

Suite à la politique de détente monétaire menée par la Banque Centrale Européenne, les taux courts s'établissent désormais autour de 2% et les taux longs (OAT à 10 ans) sont un peu inférieurs à 3.5%. Cette configuration crée des conditions de financement raisonnables pour les acquéreurs tout reconstituant la prime de risque de l'immobilier. Face à des produits concurrents devenus moins attractifs, en particulier le livret A dont le taux passera 1,7% le 1er août, l'immobilier devrait drainer davantage de flux d'épargne dans les prochains mois.

Un manque de visibilité bénéfique à l'immobilier

Dans un environnement incertain et anxiogène, marqué par les décisions des Etats-Unis sur les tarifs douaniers ainsi que par les tensions géopolitiques, les actifs immobiliers de qualité et bien placés constituent toujours une valeur refuge.

En effet, l'immobilier européen est particulièrement apprécié dans un contexte où l'arrivée de Donald Trump au pouvoir a créé une certaine défiance envers les Etats-Unis. Divers investisseurs institutionnels apprécient particulièrement la plus forte stabilité régnant au sein de l'Union Européenne.

Combinée à la normalisation de la courbe des taux, cette attractivité européenne renforcée permet un redémarrage progressif des transactions. Ainsi Immosat* estime que les volumes de transactions sur le marché français de l'immobilier d'entreprise se sont sensiblement redressés entre les premiers semestres 2024 et 2025 passant de plus de 4 milliards d'euros à 5.5 milliards. Le retour des grandes transactions, telle l'acquisition en cours du centre d'affaires Paris Trocadéro pour environ 700 millions d'euros, laisse augurer une augmentation des volumes pour l'ensemble de l'année, même si leurs niveaux devraient demeurer inférieurs à ceux des années fastes.

Moindre appétence pour le télétravail et espoirs pour le bureau

Si la demande demeure forte pour les bureaux dans le Quartier Central des Affaires parisien (QCA), comme l'atteste le niveau historique des loyers atteignant plus de 1.300 euros / m2, la situation reste problématique pour les bureaux de périphérie. Deux facteurs suscitent toutefois un relatif optimisme à moyen-terme. D'abord la réduction du nombre de jours de télétravail dans certaines grandes entreprises, notamment la Société Générale, laisse à penser que la fin de l'ère covid est en marche.

Par ailleurs, les niveaux très élevés de loyers à Paris QCA sont difficilement supportables par un nombre croissant d'entreprises, contraintes de privilégier des localisations en périphérie.

Portées par ces quelques éclaircies sur le marché immobilier, les SCPI de Sofidy s'activent pour saisir les opportunités d'acquisition. Fortes d'une trésorerie abondante, elles poursuivent leur stratégie dynamique initiée en 2024. Sur les 18 derniers mois elles ont été en capacité de déployer près de 1 milliard d'euros (925M€) pour investir à un taux moyen de rendement de +8.2 %**. Avec un impact relutif déterminant sur leurs futures performances !

Vous ne connaissez pas encore les SCPI ? Découvrez notre guide sur cette solution d'épargne immobilière.

* ImmoStat est un Groupement d'Intérêt Economique (GIE) qui réunit les principaux conseils en immobilier d'entreprise : BNP Paribas Real Estate, CBRE, JLL et Cushman & Wakefield.

** Ce pourcentage exprime le rapport entre les loyers perçus, et le coût d'acquisition de l'actif (frais d'acquisition et droits de mutation inclus). Le rendement AEM (Acte en main) des actifs acquis par la SCPI n'est pas garanti et n'est pas un indicateur fiable des performances futures de la SCPI. Il ne doit pas être confondu avec le taux de distribution.

Les parts de SCPI sont des supports de placement à long terme et doivent être acquises dans une optique de diversification de votre patrimoine. La durée de placement minimale recommandée est généralement de 8 ans. Comme tout investissement, l'immobilier présente des risques. Ce fonds ne bénéficie d'aucune garantie ou protection de capital et présente notamment un risque d'absence de rendement, un risque de perte en capital, un risque de liquidité et un risque de durabilité, pouvant toutefois être atténués, sans garantie, par la diversification immobilière ou locative du fonds. Le détail des risques est décrit dans le Document d'informations clés (DIC) et la note d'information de la SCPI.