Poursuite du rebond des marchés européens à la veille de l’inflation américaine

(AOF) - Les marchés actions européens ont poursuivi leur rebond ce mardi. En hausse de 0,8% en fin de matinée, le CAC 40 a finalement gagné 1,07% à 7 220,01 points tandis que l’EuroStoxx50 a progressé de 0,71% à 4 286,71 points. Outre-Atlantique, les indices sont également dans le vert avec un Dow Jones en hausse de 0,47% vers 17h30.

Au rayon statistiques, l'indice Zew qui mesure la confiance des investisseurs allemands a baissé davantage que prévu en juillet, s'établissant à -14,7.

Autre statistique allemande du jour : le taux d'inflation annuel est ressorti à 6,4% en juin, a confirmé Destatis, après 6,1% au mois de mai.

Il sera aussi question de l'inflation aux Etats-Unis avec les données qui seront publiées demain. Selon des économistes sondés par le Wall Street Journal, le taux d'inflation est attendu à 3,1% sur un an et à 5% pour l'indice "core" (hors prix alimentaires et de l'énergie).

François de Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, a d'ailleurs abordé ce thème ce matin sur l'antenne de France Info. " La baisse a commencé, et elle devrait être assez sensible en 2024. Dans notre prévision actuelle, l'inflation en moyenne l'an prochain devrait déjà être descendue à 2,5%. Nous prévoyons que l'inflation va continuer à baisser et va revenir vers 2% d'ici 2025 " a t-il affirmé.

Aux Etats-Unis, les résultats trimestriels des grandes banques américaines publiés vendredi vont faire réagir les marchés. En attendant, sur les marchés obligataires, les taux longs se détendent légèrement, avec un rendement du 10 ans en recul de plus de 1 point de base, à 3,986%.

Coté valeurs, Renault a fini en légère hausse après avoir vu les ventes mondiales de la marque Renault progresser de 11% au premier semestre 2023.

Enfin, le secteur du luxe a été aussi bien orienté (Hermès, LVMH, L'Oréal), suite à une information venant de Chine. Selon la presse chinoise, les autorités se préparent à présenter de nouvelles mesures de soutien à l'économie après qu'elles aient apporté leur soutien au marché immobilier en difficulté en prolongeant l'allégement des prêts pour les promoteurs.