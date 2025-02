Communiqué de presse

Embargo jusqu'au 7 février 2025 à 7h00

Information réglementée – informations confidentielles

Information financière relative au second semestre et à l'exercice 2024

Poursuite de la performance commerciale et forte progression de l'EBITDAaL, grâce à l'intégration opérationnelle réussie de VOO

Base clients mobiles postpayés +4,4 % / Base clients câble 3,5 % en glissement annuel

Chiffre d'affaires +0,9 % au S2 / +1,7 % sur l’exercice 2024 en glissement annuel sur une base comparable

EBITDAaL +7,0 % au S2 / +10,1 % sur l’exercice 2024 en glissement annuel sur une base comparable

Éléments opérationnels marquants Le lancement de nos nouveaux portefeuilles au début du semestre a rencontré un vif succès, comme en atteste la performance commerciale mobile

Ajout net de 74k clients postpayés sur le semestre, portant le nombre total d'abonnés à 3,5 millions, soit une hausse de 4,4 %. Nos deux marques Orange, avec leur nouveau portefeuille, ainsi que notre marque hey!, ont été très bien accueillies par nos clients.

sur le semestre, portant le nombre total d'abonnés à 3,5 millions, soit une hausse de 4,4 %. Nos deux marques Orange, avec leur nouveau portefeuille, ainsi que notre marque hey!, ont été très bien accueillies par nos clients. Nos offres sur le câble nous ont permis d'enregistrer 17k ajouts nets sur la période, portant le nombre d'abonnés à 1 021k en fin de période (+3,5 % en glissement annuel)

Chiffres-clés opérationnels du groupe Orange Belgium rapporté Variation S2 2023 S2 2024 rapportée Base clients abonnements mobiles (en milliers) 3 320 3 467 4,4% Ajouts nets (en milliers) 71 74 3,8% Base clients câble (en milliers) 987 1021 3,5% Ajouts nets (en milliers) 26 17 -34,2%

Éléments financiers marquants Le chiffre d’affaires total pour l'exercice a atteint 1 993,7 millions d'euros, soit une amélioration de +1,7 % en glissement annuel

L'EBITDAaL a connu une progression de 10,1 % pour l'exercice, soutenu par la réalisation des synergies résultant de l’acquisition de VOO (notamment le transfert vers le réseau Orange des clients mobiles de VOO), par de nouvelles mesures d'optimisation des coûts et par une bonne performance commerciale

Les eCapex ont augmenté de 1,4 % pour l'exercice sur une base comparable, ce qui résulte de la mise en œuvre du contrat de partage de réseaux, du déploiement de la 5G et de la mise à niveau du réseau câblé pour assurer la couverture du réseau Gigabit

Chiffres-clés financiers du groupe Orange Belgium rapporté comparable Variation Variation rapporté comparable Variation Variation en millions d’euros S2 2023 S2 2023 S2 2024 rapportée comparable 2023 2023 2024 rapportée comparable Chiffre d’affaires consolidé 1 009,0 1 007,6 1 016,1 0,7% 0,9% 1 749,5 1 961,1 1 993,7 14,0% 1,7% Services facturés aux clients 823,0 785,6 806,6 -2,0% 2,7% 1 355,1 1 552,3 1 600,8 18,1% 3,1% EBITDAaL 272,6 272,4 291,4 6,9% 7,0% 451,3 494,3 544,3 20,6% 10,1% marge (% 27,0% 27.0% 28,7% 166 bp 164 bp 25,8% 25,2% 27,3% 150 bp 209 bp du chiffre d’affaires) eCapex 2 -194,9 -194,9 -188,4 -3,3% -3,3% -304,1 -362,8 -368,0 21,0% 1,4% Cash-flow opérationnel ajusté 3 77,7 77,5 103,0 32,6% 32,9% 147,2 131,5 176,3 19,7% 34,0% Résultat net consolidé 4,6 4,6 34,8 655,2% -10,8 -18,5 17,2 -259,9% -193,2% Endettement financier net 2 224,0 2 224,0 1 904,9 2 224,0 1 904,9

Les eCapex s’entendent hors frais d'acquisition de fréquences Cash-flow opérationnel ajusté défini comme EBITDAaL – eCapex hors frais d'acquisition de fréquences

Xavier Pichon, Chief Executive Officer, commente :

Nous sommes très heureux de présenter les résultats de l'exercice 2024, qui témoignent de notre engagement indéfectible à proposer les meilleures offres de télécommunications du marché belge. Les initiatives que nous avons prises sur la période, notamment notre partenariat avec Netflix et l’introduction de nos nouveaux portefeuilles, ont été très bien accueillies par nos clients. Ces efforts attestent de notre résolution à améliorer l’expérience client et à maintenir notre position de leader sur ce marché très concurrentiel.

Alors que nous nous tournons vers l'avenir, nous nous employons à tirer le meilleur parti possible de la mise en commun de nos atouts et à continuer de nous adapter aux nouvelles réalités du marché. Notre stratégie « Lead the Future » est plus que jamais la clé de notre réussite future. Nous sommes résolus à proposer la technologie la plus avancée, notamment une connectivité fixe et mobile inégalée, des améliorations dans la technologie 5G, la cybersécurité, tout en assurant une expérience client cohérente grâce à des stratégies de commercialisation agiles et à un portefeuille innovant. Le développement durable demeure au cœur de notre modèle économique, et nous donnons la priorité à l'inclusion numérique et à la neutralité carbone dans toutes nos activités. Nous entendons promouvoir une culture de compétence et de talent et maintenir notre excellence financière, ce qui nous donne les moyens d'innover de manière à maintenir notre place d'acteur de référence dans l'environnement dynamique actuel.

Antoine Chouc, CFO, ajoute :

Les résultats financiers pour 2024 attestent de la solidité de notre performance et de l'exécution de notre stratégie dans un environnement de marché concurrentiel. La priorité donnée à l'efficacité opérationnelle, à la réalisation des synergies et aux investissements stratégiques nous a permis d'enregistrer une solide performance financière.

Notre chiffre d’affaires a atteint près de 2 milliards d'euros pour l'exercice, soit une progression de 1,7 % en glissement annuel, portée notamment par la hausse des services facturés au client (+3,1 % sur un an).

Notre EBITDAaL a enregistré une progression exceptionnelle de 10,1 % pour 2024, dépassant notre objectif initial. Nous sommes parvenus à réaliser cette performance en dépassant nos objectifs de synergies après l’acquisition de VOO, ce qui illustre la réussite de l'intégration des deux sociétés. Ces synergies sont essentielles pour préserver notre avantage concurrentiel et maintenir notre performance dans la durée.

Les nouveaux investissements que nous avons réalisés pour continuer de proposer les technologies les plus avancées ont porté le montant total des eCapex à 368 millions d’euros. La mise en œuvre du contrat de partage de réseaux est en bonne voie. Nous avons poursuivi la modernisation du réseau HFC pour la couverture Gigabit, notamment dans les zones rurales grâce aux subventions, et engagé le déploiement de la fibre (FTTH).

Dividende au titre de 2024

Le Groupe Orange Belgium veille à trouver un juste équilibre entre une politique de dividende adéquate pour ses actionnaires et le maintien d’une situation financière saine, tout en se gardant une marge de manœuvre suffisante pour investir dans sa stratégie convergente, étendre son réseau et saisir d'autres opportunités de croissance. Le Conseil d'administration d’Orange Belgium ne proposera pas de dividende au titre de l’exercice 2024 pour préserver sa trésorerie afin de satisfaire les exigences futures de fonds propres.

Perspectives pour 2025

La Société table sur un EBITDAaL compris entre 545 millions d’euros et 565 millions d’euros. Le montant total des eCapex en 2025 devrait se situer entre 365 millions d’euros et 385 millions d’euros.

Nouveau calendrier financier

7 mai Assemblée générale des actionnaires

3 juillet Début de la période de blackout

24 juillet Résultats financiers du S1 2025 (7h00 CET) - Communiqué de presse

24 juillet Résultats financiers du S1 2025 (10h00 CET) - Conférence téléphonique

Il s'agit d'un calendrier provisoire, sujet à modifications

Pièce jointe