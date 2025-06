Poursuite de la hausse en Europe dans le calme

(AOF) - Les grands indices européens devraient continuer de grimper, mais plus calmement ce matin à l’ouverture. Les investisseurs n’auront que quelques statistiques macroéconomiques de second rang à surveiller et en profiteront pour reprendre leur souffle après le beau rebond des marchés hier en Europe, comme aux États-Unis, lié au cessez-le-feu observé au Proche et Moyen-Orient. L’arrêt des opérations militaires entre les belligérants semble tenir et permet une stabilisation des cours de l’or noir après trois fortes baisses consécutives.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Groupe Partouche

Groupe Partouche a dévoilé des résultats semestriels solides. Au premier semestre de son exercice 2024-2025, clos fin avril, a dégagé un Ebitda de 55,3 millions d'euros, en progression de 35,1 %. Parallèlement, le résultat opérationnel courant est passé de 15,5 à 24,3 millions d'euros, soit une progression de 56,9 %. De son côté, le bénéfice net a bondi de 77,2 %, à 12,6 millions d'euros. Enfin, le produit brut des jeux a augmenté de 4,2 %, à 361,5 millions d'euros, et le chiffre d'affaires a progressé de 5,7 %, à 233,3 millions d'euros.

Ipsos

Ipsos annonce avoir finalisé l'acquisition de The BVA Family. "L'opération a été conclue après avoir satisfait à toutes les exigences réglementaires nécessaires, en particulier les procédures d'information et de consultation des instances représentatives du personnel en France, ainsi que l'obtention des autorisations des autorités de concurrence compétentes", a précisé le spécialiste des études de marché dans un communiqué. Pour le groupe, "cette acquisition représente une expansion significative en France et renforce sa position au Royaume-Uni et en Italie".

Lumibird

Lumibird a annoncé que sa filiale Lumibird Photonics Sweden AB a remporté un nouveau contrat auprès de Saab pour la fourniture de 57 télémètres laser VIDAR à l'Agence danoise d'acquisition et logistique de défense. Ces systèmes seront intégrés dans les systèmes de contrôle de tir naval déployés sur les frégates de la Marine royale danoise. Leur livraison est prévue entre 2025 et 2026.

Sanofi

L'agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a accordé la désignation de médicament orphelin au Riliprubart de Sanofi. Il s'agit d'un traitement expérimental du rejet induit par des anticorps dans la transplantation d'organes solides. Le laboratoire français s'est vu accordé cette désignation car son traitement répond à un besoin critique non satisfait en médecine de transplantation, où le rejet induit par des anticorps reste un défi important sans aucun traitement disponible validé par la FDA.

Les chiffres macroéconomiques

Ce matin, à 8h45 sera publié le moral des ménages en France au mois de mai.

Puis, les investisseurs se contenteront de deux statistiques aux États-Unis : à 16h il y aura les ventes de logements neufs en mai et à 16h30 les stocks de pétrole hebdomadaires.

Sur le marché des devises, l'euro est quasi-stable face au billet vert (+0,05 %), il se négocie à 1,1617 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont regagné de la confiance ce mardi dans le sillage d'un cessez-le-feu fragile entré en vigueur depuis ce matin entre Israël et l'Iran. Trump, qui en est l'instigateur, a accusé un peu plus tard les deux belligérants d'avoir brisé cette trêve. Les cours du pétrole, en nette baisse, ont retrouvé leur niveau d'avant la guerre démarrée le 13 juin. Au chapitre des valeurs, OVHCloud a dévissé en raison d'un chiffre d'affaires trimestriel plus faible qu'anticipé. Le CAC 40 a gagné 1,04% à 7615 points et l'EuroStoxx 50 a avancé de 1,46% à 5298 points.

Hier à Wall Street

Les grands indices américains ont enchaîné une deuxième séance consécutive de belle hausse. Ils ont été portés, comme leurs homologues européens, par le cessez-le-feu entre Israël, les États-Unis et l’Iran. Ce matin, les cours du pétrole se stabilisent après trois gros replis liés à l’arrêt des opérations militaires au Proche et Moyen-Orient. Au niveau des valeurs, Carnival s’est distingué après ses résultats trimestriels et le relèvement de ses objectifs. Le Dow Jones s’est apprécié de 1,19%, à 43 089,02 points, le Nasdaq +1,43%, à 19 912,53 points, et le S&P a gagné 1,11%, à 6092,18 points.