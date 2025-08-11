Poursuite de la hausse à Wall Street, mais plus calmement

(AOF) - Dans le vert vendredi soir, les places américaines devraient poursuivre sur leur lancée ce lundi à l’ouverture. Les investisseurs devraient toutefois faire preuve de prudence alors que la semaine sera marquée par les chiffres de l’inflation aux États-Unis demain, mais aussi par la rencontre programmée vendredi en Alaska entre Donald Trump et Vladimir Poutine au sujet de l’Ukraine. Selon les futurs sur indices, le Dow Jones devrait débuter la séance en hausse de 0,15 %, le Nasdaq devrait progresser de 0,10 % et le S&P est attendu sur un gain de 0,05 % seulement.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont terminé dans le vert, au lendemain d'une nouvelle annonce de Donald Trump concernant la Banque centrale américaine. Le président américain va nommer Stephen Miran, le président du Comité des conseillers économiques de la Maison-Blanche, au poste de gouverneur de la Fed, laissé vacant après la démission d'Adriana Kugler. Côté valeurs, Gilead Sciences a grimpé au sein du Nasdaq après avoir relevé ses prévisions annuelles après un bon premier semestre. Le Dow Jones a gagné 0,47% à 44175 points et le Nasdaq a progressé de 0,98% à 21450 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune statistique d'importance n'est programmée aujourd'hui.

Les valeurs à suivre

AMC Entertainment

AMC a publié des résultats en nette amélioration au second trimestre. Sur la période allant des mois d’avril à juin, sa perte nette s’est sensiblement réduite en passant de 32,8 à 4,7 millions de dollars. La perte nette diluée par action est ainsi passée de 0,10 à 0,01 dollar. Parallèlement, le chiffre d’affaires de l’exploitant de salles de cinéma a bondi de 35,6%, à 1,398 milliard de dollars. Enfin, grâce à cette augmentation des revenus, l’Ebitda ajusté a bondi de plus de 390%, en passant de 38,5 à 189,5 millions de dollars.

Nvidia et AMD

Selon un responsable américain cité par Reuters, AMD et Nvidia ont accepté de reverser 15% de leurs ventes en Chine issues de semi-conducteurs pour l'intelligence artificielle au gouvernement des États-Unis. En acceptant de payer, les deux sociétés devraient obtenir l'autorisation de reprendre le commerce avec la Chine sous peu.

Western Union

Western Union et International Money Express, Inc. ("Intermex") ont conclu un accord définitif aux termes duquel Western Union acquerra Intermex dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces à 16 dollars par action IMXI, ce qui représente une valeur totale des capitaux propres et de l'entreprise d'environ 500 millions de dollars. Cette acquisition renforce l'offre de Western Union dans le secteur de la vente au détail aux États-Unis, élargit sa couverture du marché dans des zones géographiques à fort potentiel et devrait accélérer l'acquisition de nouveaux clients numériques.