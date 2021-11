Poursuite d’une très forte progression de l’activité au T3 2021

Chiffre d’affaires : +10,8% à 1 110 M€

- croissance organique soutenue à +5,7%

- accélération des ouvertures de sites avec plus de 1 000 lits sur le trimestre





Relèvement de l’objectif de croissance du CA 2021 à +9% vs. 2020 contre +7,5% précédemment



- chiffre d’affaires 2021 > 4 275 M€

- progression plus forte qu’attendue de la croissance organique





