Poursuite d’une forte croissance en 2024 : +63% de chiffre d’affaires

Vaziva, pionnier de la dématérialisation des avantages salariés, affiche un chiffre d’affaires de 41,7 M€ en 2024, soit une progression de 63% par rapport à 2023. Cette performance est portée par le succès des dotations vacances et cadeaux, moteurs clés de l’activité. Vaziva a signé des partenariats stratégiques avec des Comités Sociaux et Économiques (CSE) de premier plan dans des secteurs tels que la défense, le luxe et l’industrie, grâce à ses solutions sur-mesure et innovantes. En renforçant son ancrage territorial, Vaziva s’est implantée à Caen, Nantes et Strasbourg, tout en s’ouvrant à l’international avec une première participation à un événement à Barcelone. La société entend poursuivre son expansion européenne en 2025 en recrutant de nouveaux commerciaux et en renforçant ses équipes, avec pour ambition de devenir un acteur incontournable de la dématérialisation des dotations sociales en Europe.