Pourquoi vous devez absolument associer analyses fondamentale et technique

(Crédits photo : Unsplash - Franck Busch )

Les investisseurs ont souvent tendance à privilégier l'une des deux approches, voire à se cantonner à l'une. Mais l'analyse fondamentale et l'analyse technique sont deux analyses qu'il peut être intéressant d'associer pour investir avec succès. Pourquoi et comment ? C'est ce que nous allons vous expliquer dans cet article.

L'analyse fondamentale pour repérer des valeurs en Bourse

L'analyse fondamentale, comme son l'indique, est une méthode qui s'appuie sur l'étude des fondamentaux d'une entreprise. Pour pouvoir la mettre en œuvre, il convient de croiser de nombreux paramètres : vous les trouverez à la fois dans les rapports financiers de la société étudiée mais vous devrez aussi procéder à une étude approfondie de la société en elle-même.

De fait, dans un premier temps, vous pourrez sélectionner des sociétés cibles en vous basant sur les données financières (chiffre d'affaires, bénéfices, etc.) mais aussi sur des ratios financiers (PER, BPA, etc.). Une fois que vous aurez trouvé une société cumulant les bons fondamentaux chiffrés, il conviendra de regarder plus en détail la société et son fonctionnement. Quel est son business model, c'est-à-dire comment la société fait-elle des bénéfices ? Quels sont ses avantages concurrentiels ? Quelle part de marché de son secteur représente-t-elle ? Des marges de manœuvre sont-elles envisageables ? Le management est-il efficace ? L'équipe dirigeante est-elle compétente et intègre ? Etc.

Toutes ces informations vous permettront d'identifier des valeurs intéressantes selon différentes approches comme les dividendes, la croissance, la value, etc. Vous devrez également tenir compte de tous les facteurs sous-jacents qui peuvent peser sur l'activité de l'entreprise, non seulement à l'instant T mais aussi dans le futur. Ainsi, une évolution de la réglementation sur l'énergie décarbonée pourrait vous inciter à ne pas considérer sur le moyen long terme une société productrice d'électricité charbon comme intéressante, même si celle-ci affiche un bénéfice par action et un rendement du dividende très avantageux.

L'objectif de l'analyse fondamentale est de sélectionner les sociétés sur lesquelles vous auriez intérêt à vous positionner. Il s'agit d'une aide précieuse pour sélectionner des valeurs à fort potentiel.

L'analyse technique pour déterminer le momentum

L'analyse technique vise elle à évaluer un titre en se fondant sur l'historique du marché (prix et volume notamment) pour déterminer quelles actions surperforment. Pour évaluer un titre, les adeptes de cette technique utilisent à la fois des indicateurs graphiques (les fameuses bougies japonaises) et des indicateurs mathématiques (MACD, RSI, etc.) qui s'appuient sur l'étude des cours passés pour indiquer l'évolution future des cours.

Mais les prévisions qui découlent de ces indicateurs peuvent aussi permettre à l'investisseur d'acquérir les titres identifiés grâce à l'analyse fondamentale au moment le plus opportun, c'est-à-dire lorsque le prix de l'action est susceptible d'être dans une tendance haussière. L'analyse chartiste est en effet un moyen particulièrement pertinent de définir le meilleur moment pour acheter les valeurs identifiées avec l'analyse fondamentale.

On voit donc bien l'intérêt de combiner analyse fondamentale et analyse chartiste. L'association de ces deux méthodes peut être un moyen efficace d'investir en Bourse.