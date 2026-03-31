Pourquoi Unilever se sépare-t-il de son activité alimentaire ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de l'accord conclu entre les entreprises sur le commerce des denrées alimentaires) par Richa Naidu

Unilever ULVR.L a annoncé mardi qu'il allait fusionner son activité alimentaire avec le fabricant d'épices McCormick MKC.N dans le cadre de la deuxième plus grande transaction alimentaire de l'histoire, un accord qui donnera naissance à une entreprise d'une valeur d'environ 65 milliards de dollars.

Cette opération marque une accélération des efforts visant à remodeler Unilever sous la direction de Fernando Fernandez. Plus d'un directeur général a tenté de recentrer le portefeuille de l'entreprise en développant les soins personnels et les produits de beauté, et en vendant certaines marques de produits alimentaires. Les actions d'Unilever ont atteint leur niveau le plus bas depuis avril 2024, alors que les investisseurs et les analystes craignent que Fernandez ne soit distrait de la gestion quotidienne d'Unilever par la séparation. Ils se sont également interrogés sur les avantages d'une telle action si peu de temps après la séparation prolongée de l'unité des crèmes glacées d'Unilever.

QUELLE EST LA VALEUR DE L'ACTIVITÉ ALIMENTAIRE D'UNILEVER?

L'opération valorise l'activité alimentaire d'Unilever à environ 44,8 milliards de dollars, dette comprise.

Les produits alimentaires emballés d'Unilever représentent plus d'un quart des ventes du groupe, mais ils sont soumis à la pression d'un abandon des produits ultra-transformés, de la concurrence des marques de distributeurs et d'une demande plus faible en raison de l'augmentation des médicaments amaigrissants qui modifient les habitudes d'achat des consommateurs.

Abritant les bouillons en poudre Knorr et les condiments Hellmann's, la marge d'exploitation sous-jacente de la division - qui exclut l'impact des taux de change - s'élevait à 22,6 % du chiffre d'affaires, dépassant la marge de 20 % du groupe l'année dernière.

La division alimentaire, qui fabrique également les pâtes à tartiner Marmite, a enregistré un bénéfice d'exploitation de 2,9 milliards d'euros (3,34 milliards de dollars) l'année dernière.

UNE CROISSANCE PLUS LENTE QUE LE RESTE

Cette activité, la deuxième d'Unilever en termes de ventes après les soins personnels, a connu une croissance de 2,5 % l'année dernière, plus lente que le reste du groupe et bien en deçà de l'objectif à moyen terme de l'entreprise.

La croissance sous-jacente des ventes de la division alimentaire d'Unilever a été inférieure à celle des autres unités depuis les sommets atteints par la pandémie de COVID-19, restant à plusieurs reprises en deçà de l'objectif annuel de l'entreprise, à savoir une croissance des ventes comprise entre 4 % et 6 %.

Les analystes et les investisseurs s'interrogent sur les perspectives à long terme de l'industrie des aliments emballés, alors que des hommes politiques, dont le ministre américain de la santé Robert F. Kennedy Jr, ont mis en évidence les risques potentiels des aliments transformés pour la santé.

LES MARCHÉS DÉVELOPPÉS SONT SATURÉS

Le problème réside en partie dans le fait que l'entreprise opère dans deux contextes: les marchés développés et les marchés émergents. Les activités alimentaires d'Unilever se développent plus lentement en Amérique du Nord et en Europe que dans des pays tels que l'Inde et certaines régions d'Amérique latine, où le groupe détient une position forte dans le secteur alimentaire et où les produits sous marque de distributeur sont moins sophistiqués, ce qui signifie qu'ils offrent moins de concurrence.

Unilever a déclaré mardi que le regroupement de ses activités alimentaires avec McCormick exclurait certains actifs tels que ses activités en Inde, au Népal et au Portugal.

"Les marchés émergents, qui représentent 55 % des produits alimentaires d'Unilever, connaissent une croissance plus importante, mais cela ne suffit pas à compenser la saturation du marché en Europe et aux États-Unis", a déclaré Warren Ackerman, analyste chez Barclays.