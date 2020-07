Pourquoi les obligations vertes ne constituent pas une garantie de surperformance

Robert Sawbridge, gérant du fonds Insight Sustainable Euro Corporate Bond Fund. (crédit : DR)

Par Robert Sawbridge, gérant du fonds Insight Sustainable Euro Corporate Bond Fund. Les fonds gérés par Insight Investment sont distribués en France par BNY Mellon Investment Management.



o En période de dislocation des marchés, notre analyse montre que la surperformance des obligations « vertes » par rapport à leurs homologues dites « brunes » ne saute pas aux yeux

o Toutefois, les critères ESG, combinés à une approche de sélection active, peuvent aider à construire un portefeuille à même de résister en périodes de volatilité



D'aucuns ont le sentiment que les obligations vertes devraient nécessairement surperformer leurs homologues non vertes, ou « brunes », en périodes de volatilité. En effet, selon certains, les obligations vertes attirent davantage d'acheteurs insensibles aux prix et aux yeux desquels la valeur de ces titres est tout autant liée à l'impact produit qu'au niveau de spread proposé.

Certaines analyses externes récentes s'appuyant sur la performance des indices ont conclu à la surperformance des obligations vertes dans la période de turbulences boursières liée à la pandémie de coronavirus, mais une telle analyse fait fi des différences en termes de qualité ou de secteurs entre les indices considérés.

Isoler la composante verte

Lorsque nous avons examiné les relations durant la période de volatilité accrue entre le 1er mars 2020 et le 30 avril 2020, nous nous sommes penchés sur des paires d'obligations de même échéance émises par la même société - une verte, une brune - pour déterminer s'il y avait une différence de performance.

Cette approche permet d'obtenir une analyse plus précise et d'isoler la composante « verte » que nous cherchions à appréhender. Malgré des données limitées, nous n'avons trouvé que peu d'éléments prouvant une surperformance systématique des obligations vertes par rapport à leurs homologues brunes au cours de la période considérée.

Parallèlement, en élargissant le champ d'étude aux profils ESG, notre analyse indique que les spreads se sont généralement creusés davantage pour les émetteurs bénéficiant de moins bonnes notes ESG (selon notre propre échelle de notation).

Nous pensons que les biais et les allocations de portefeuille axés sur la durabilité ont soutenu leurs performances au cours de cette période, ce qui étaye notre opinion de longue date selon laquelle une approche axée sur les facteurs ESG devrait renforcer la performance et non lui nuire. Lorsqu'elles sont conjuguées avec de solides compétences en gestion active, ces stratégies offrent un potentiel de génération d'alpha non négligeable sur le long terme.