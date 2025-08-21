Pourquoi la propriété intellectuelle des contenus asiatiques gagne le public mondial

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Baisse des indices boursiers américains: Dow Jones en baisse de ~0,5%

Les biens de consommation de base sont les plus faibles parmi les secteurs du S&P 500

Les demandes d'allocations chômage aux États-Unis atteignent leur niveau le plus élevé depuis juin

STOXX 600 en baisse de ~0,3%

Hausse du dollar et du brut; baisse du bitcoin de ~1%, baisse de l'or

Le rendement du Trésor américain à 10 ans a augmenté de ~4,32%

POURQUOI LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DES CONTENUS ASIATIQUES GAGNE DES AUDIENCES MONDIALES

Alors que la distribution sur Internet devient de plus en plus banalisée et que la croissance de la consommation mondiale de médias ralentit, les analystes de Bernstein affirment que l'accent se déplace vers un contenu différencié de première partie IP (propriété intellectuelle).

Dans ce contexte, les créateurs de contenu asiatiques, en particulier au Japon, en Corée et en Chine, gagnent en importance au niveau mondial, non seulement en raison de la résonance culturelle, mais aussi en raison des avantages structurels en termes de coûts et de productivité.

Selon Bernstein, les sociétés occidentales de médias et de jeux sont confrontées à des coûts de production plus élevés, ce qui conduit souvent à des stratégies de contenu plus conservatrices.

Les studios ont tendance à s'appuyer sur des suites et des franchises établies, ce qui limite la prise de risque créative et contribue aux signes de lassitude chez les jeunes publics, en particulier avec les anciennes propriétés intellectuelles telles que Marvel et Assassin's Creed, notent les analystes.

Les studios asiatiques, en revanche, peuvent se permettre de prendre davantage de risques créatifs en raison des coûts de main-d'œuvre moins élevés. Ils peuvent essayer de nouvelles idées, itérer plus rapidement et absorber les échecs plus facilement, car chaque heure de travail coûte moins cher.

Au fil du temps, cette approche fondée sur l'essai et l'erreur a plus de chances de déboucher sur des succès retentissants et sur une propriété intellectuelle de grande qualité.

Le Labubu de Pop Mart 9992.HK en est un excellent exemple: ce qui n'était au départ qu'un objet de collection de niche est devenu un symbole de statut parmi les jeunes consommateurs.

Mercredi, le directeur général de Pop Mart, Wang Ning, a déclaré que son entreprise de jouets était en bonne voie pour atteindre son objectif de 20 milliards de yuans (2,78 milliards de dollars) en 2025, et que "30 milliards de yuans (4,18 milliards de dollars) cette année devraient également être assez faciles", ce qui souligne le succès commercial de ce type de propriété intellectuelle.

Le rapport souligne également l'empreinte mondiale croissante des médias asiatiques.

Les contenus non anglophones représentent désormais plus de la moitié du catalogue américain de Netflix NFLX.O , la Corée, le Japon et l'Espagne devenant des sources clés de programmes originaux. Des titres tels que Squid Game, One Piece, Demon Slayer et KPop Demon Hunters de Sony ont connu un succès bien au-delà de leurs marchés nationaux, reflétant l'attrait mondial de la propriété intellectuelle asiatique innovante.

"Les industries des médias et des jeux vidéo se sont consolidées au fil du temps, et nous nous attendons à ce que les principales plateformes comme Tencent 0700.HK , Sony 6758.T , Netflix - et les créateurs de contenu comme Nintendo 7974.T et autres - continuent à connaître le succès", ont déclaré les analystes.

"Comme pour les jeux vidéo, nous nous attendons à ce que l'IA joue un rôle croissant dans l'accélération de la production de contenu médiatique".

(Joel Jose)

