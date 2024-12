Pourquoi l'OpenAI prévoit-elle de devenir une société d'utilité publique ?

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par Jaspreet Singh et Rishi Kant

OpenAI a présenté vendredi un plan visant à transformer sa branche à but lucratif en une société d'utilité publique du Delaware (PBC) afin de l'aider à lever des capitaux et à rester en tête dans la course coûteuse à l'IA face à des entreprises telles que Google.

La nouvelle structure d'OpenAI vise à en faire une société plus attrayante pour les investisseurs, tout en conservant sa mission de financement d'une organisation caritative.

Ses rivales, dont Anthropic, ont également adopté la structure PBC afin d'équilibrer les intérêts sociétaux et la valeur actionnariale.

QU'EST-CE QU'UNE SOCIÉTÉ D'INTÉRÊT PUBLIC?

Bien que les PBC et les sociétés traditionnelles soient toutes deux des entités à but lucratif, les PBC sont légalement tenues de poursuivre un ou plusieurs objectifs d'intérêt public, y compris des objectifs sociaux et environnementaux.

Le Delaware a modifié sa loi générale sur les sociétés pour permettre la création de PBC en 2013 et, en décembre 2023, il y aura 19 PBC cotées en bourse, selon une étude de Jens Dammann de l'université du Texas.

Dans son blog, OpenAI décrit la structure actuelle comme "un organisme à but lucratif, contrôlé par l'organisme à but non lucratif, avec une part de profit plafonnée pour les investisseurs et les employés".

Dans le cadre de la nouvelle organisation, l'association à but non lucratif détiendra des parts dans l'entreprise à but lucratif, à l'instar des investisseurs extérieurs, et l'entreprise à but lucratif financera la mission caritative de l'association à but non lucratif.

"La PBC dirigera et contrôlera les opérations et les activités d'OpenAI, tandis que l'organisation à but non lucratif recrutera une équipe de direction et du personnel pour poursuivre des initiatives caritatives dans des secteurs tels que les soins de santé, l'éducation et la science.

DIFFÉRENCE ENTRE UNE SPE ET D'AUTRES STRUCTURES D'ENTREPRISE

Contrairement aux PBC, les sociétés à but non lucratif n'ont pas d'actionnaires et réinvestissent les bénéfices dans leur mission plutôt que de les distribuer à des particuliers.

Les SPE ne bénéficient pas d'exonérations ou d'incitations fiscales particulières, alors que les organisations à but non lucratif sont généralement exonérées de l'impôt fédéral sur le revenu si elles remplissent certaines conditions.

LIMITES DES SOCIÉTÉS DE BÉNÉFICES

Selon Ann Lipton, professeur de droit des sociétés à la Tulane Law School, le fait de devenir une société de bienfaisance ne garantit pas que l'entreprise placera sa mission déclarée au-dessus du profit, car la loi n'exige du conseil d'administration qu'un "équilibre" entre la mission et les intérêts lucratifs.

La loi du Delaware exige que l'entreprise rende compte aux actionnaires des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs, ce qui, dans la pratique, détermine dans quelle mesure un PBC s'en tient à sa mission, explique Mme Lipton.

"La seule raison de choisir cette forme de société plutôt qu'une autre est la déclaration au public. Il n'y a pas de véritable pouvoir d'exécution derrière", a ajouté M. Lipton.

Certains experts juridiques affirment également que les sociétés de capital-risque cotées en bourse sont plus susceptibles d'être rachetées, car les soumissionnaires peuvent faire valoir que la société ne maximise pas ses profits ou que ses objectifs d'intérêt public sont en conflit avec les objectifs de l'offrant.

QUELQUES PBC EXISTANTES Anthropic et xAI: les rivaux d'OpenAI, Anthropic et xAI d'Elon Musk, ont également adopté des PBC.

Allbirds: Allbirds BIRD.O est un PBC basé à San Francisco qui vend des chaussures et des vêtements durables fabriqués à partir de matériaux naturels.

Kickstarter: Kickstarter est un PBC basé à New York qui gère une plateforme mondiale de crowdfunding pour les projets créatifs.

Patagonia: Patagonia est un distributeur californien de vêtements, d'équipements et de nourriture pour les activités de plein air. L'entreprise a versé plus de 230 millions de dollars à des organisations environnementales, selon son site web.

Warby Parker: Warby Parker WRBY.N est un fabricant et distributeur de lunettes basé à New York. Sa politique "Buy a Pair, Give a Pair" (Achetez une paire, donnez une paire) vise à aider les personnes dans le besoin.