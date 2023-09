Pourquoi intégrer les ETF dans son portefeuille boursier ?

(Crédits photo : Adobe Photos Stock - Fokussiert )

Les traders individuels sont de plus en plus attirés par les ETF en raison de leur capacité à tirer parti des performances d'une gamme d'actifs divers au sein d'un produit unique, tout en offrant une simplicité de trading similaire à celle des actions. Quels bénéfices apporte l'intégration des ETF à votre portefeuille ? Les ETF sont-ils adaptés à votre stratégie ? Réponses dans cet article.

Qu'est-ce qu'un ETF en bourse ?

Un ETF, abréviation d'Exchange-Traded Fund en anglais, est un type de fonds d'investissement négocié en bourse, ou tracker, qui regroupe typiquement un ensemble diversifié d'actifs tels que des indices boursiers, des actions, des indices sectoriels, des matières premières ou d'autres instruments financiers. Les ETF sont conçus pour suivre la performance des actifs sous-jacents qu'ils représentent et sont disponibles en continu sur les marchés boursiers.

Quels sont les avantages à utiliser des ETF pour investir ou trader ?

Le premier avantage qu'offrent les ETF aux traders et aux investisseurs est de pouvoir profiter d'une exposition diversifiée à un indice, une stratégie d'investissement ou un thème particulier d'investissement via une seule position de trading qu'il est possible d'acheter et de vendre aussi facilement que des actions.

De plus, il existe de nombreux types d'ETF qui peuvent s'adapter à tous les types de trading et d'investissement, d'objectifs financiers, de tolérance au risque ou de convictions.

Les ETF sont aussi des produits liquides qui se négocient en bourse tout au long de la journée et dont les frais peuvent être plus intéressants comparativement à d'autres types de fonds comme les SICAV par exemple.

Comme les ETF se négocient comme des actions, il est possible de les acheter ou de les vendre n'importe quand pendant les heures de marché, offrant ainsi une flexibilité qui permet de réagir rapidement aux évolutions du marché.

Un autre avantage des ETF est de pouvoir les acheter via plusieurs enveloppes fiscales comme le PEA ou l'assurance-vie vous permettant ainsi de profiter d'avantages fiscaux en fonction de la durée de détention de vos positions.

Enfin, puisque les ETF représentent un panier d'actifs et suivent leurs performances, il s'agit d'un produit financier, particulièrement pertinent pour ceux qui n'ont pas le temps ou l'expertise nécessaire pour effectuer une analyse approfondie. Avec les ETF, plus besoin de sélectionner individuellement les titres à détenir.

Devriez-vous intégrer des ETF dans votre portefeuille boursier ?

Comme nous venons de l'expliquer, l'ajout de positions ETF à votre portefeuille boursier présente de nombreux avantages, en particulier si vous adoptez une approche de gestion plutôt passive de vos investissements.

En effet, les ETF sont largement reconnus comme des outils populaires pour la gestion passive, car ils sont conçus pour refléter fidèlement la performance d'un indice spécifique ou d'un groupe d'actions sélectionnées par l'émetteur de l'ETF.

Les avantages de la gestion passive via l'utilisation d'ETF comprennent généralement des frais de gestion peu élevés, une diversification automatique et une transparence et liquidité importantes des actifs sous-jacents.

Ces caractéristiques conviennent particulièrement aux investisseurs qui privilégient une approche des marchés plus passive et préfèrent ne pas investir beaucoup de temps dans la gestion active de leur portefeuille.

Contrairement à l'approche active consistant à sélectionner et à gérer individuellement des titres dans le but de surperformer le marché, la gestion passive vise donc davantage à reproduire les performances globales d'un marché ou d'un segment spécifique à long terme.

Les ETF ne sont donc pas l'option idéale pour ceux qui recherchent une approche plus dynamique et plus agressive des marchés financiers, ou pour ceux qui préfèrent des stratégies d'investissement plus personnalisées.

Comment bien choisir les ETF à intégrer en portefeuille ?

Pour choisir les meilleurs ETF, vous devez avant tout prendre en compte votre stratégie, l'objectif global de vos placements et vos convictions d'investissement. Vous pourrez alors plus facilement choisir un thème d'investissement ou un type d'ETF spécifique à votre profil d'investisseur.

Ensuite, vous devez analyser plusieurs éléments.

D'abord, considérez l'indice de référence sur lequel porte l'ETF (CAC 40, Nikkei, S&P 500, etc.). Beaucoup de spécialistes conseillent de choisir des ETF répliquant la performance d'un indice le plus fidèlement possible, permettant ainsi de diversifier vos avoirs et de réduire le risque global de votre portefeuille.

Ensuite, prenez en compte le type de réplication de l'indice, la taille de l'ETF, les options de distribution des dividendes, la performance historique du tracker, le volume d'échange et le niveau de liquidité, les frais de gestion et autres frais, ainsi que la renommée de l'émetteur de l'ETF.