Pourquoi faut-il acheter ASML Holding ?

François d'Hautefeuille Evariste Quant Research Cofondateur & président https://www.evariste-quant-research.com/

(Crédits photo : Wikimedia Commons - HHahn )

ASML Holding est l'un des leaders mondiaux de la fabrication de machines de photolithographie pour l'industrie des semi-conducteurs. ASML a été créé en 1984 et est basée aux Pays-Bas.

ASML Holding emploie 37.000 salariés. Sa part du marché mondial des machines de production de puces dépasse 80% ! Ses principaux clients sont Taiwan Semi Conductors et Samsung Electronics.

SML est le seul producteur mondial de certaines technologies comme EUV (extreme ultraviolet lithography). Ces semi-conducteurs sont utilisés partout dont les DRAMs (mémoires) et les véhicules électriques. Le principal marché est Taiwan (Taiwan Semi Conductors), Corée du Sud (Samsung Electronics), Chine (mais avec des sanctions américaines), et Etats-Unis (Intel).

ASML Holding a une capitalisation boursière de 215 Mds EUR soit 7.61% de l'EuroStoxx50. C'est la première capitalisation de l'EuroStoxx 50 devant LVMH à 6.43%. Les principaux actionnaires de ASML Holding sont Blackrock (5%), Vanguard (3%), Norges Bank (2.2%). On note environ 60% du capital est flottant.

Sentiment technique : favorable

ASML Holding montre une performance annuelle en Bourse de 30% depuis 10 ans (soit une performance totale de 1220% !) contre 7.6% pour l'Euro Stoxx 50 et 24.2% pour ST Micro Electronics, 22.9% pour Taiwan Semi Conductors, 12.3% pour AIXTRON, 28.5% pour Tokyo Electron et 9.7% pour Intel.

Source : Bloomberg LLP et Evariste Quant Research. Bloomberg n’est pas responsable de cette analyse.



Nous considérons que d'un point de vue technique le cours de ASML Holding est en train de tester un support particulièrement important autour de 400 EUR (consolidation dans couloir de hausse long terme).

Source : Bloomberg LLP et Evariste Quant Research. Bloomberg LLP n’est pas responsable de cette analyse.

Analyse fondamentale : favorable

La baisse récente de ASML Holding en bourse nous amène à nous poser la question : les cours actuels sont-ils proches du plancher actuariel de valorisation de cette action de super croissance? Nous avons effectué une analyse rapide de ASML Holding en gardant cette question à l'esprit.

Le groupe ASML attend pour le 4e trimestre 2022 des ventes d'au moins 6.1 milliards d'euros en hausse d'environ 25% avec une marge brute attendue autour de 50%. Le revenu attendu pour 2022 est de 21.1 Mds EUR. Il pourrait être légèrement impacté par les sanctions US contre la Chine. Les commandes ont progressé de + 44% sur un an.

Les concurrents d'ASML sont Applied Materials, LAM Research, Tokyo Electron, et Screen. Malgré la guerre en Ukraine et à la suite de la baisse de l'Euro face au USD, les anticipations de profit de ASML pour 2022 ont été fortement révisées à la hausse alors que le cours de l'action ASML a baissé par rapport à ses plus hauts de 2021. La croissance des profits entre 2019 et 2023 est de 7.74 EUR en 2020 à 23.3 EUR en 2024 soit une hausse de 300% des profits en 4 ans ! La croissance attendue des revenus sur 2022/2025 est de 15/24% par an, soit un chiffre d'affaires compris entre 30 Mds EUR et 40 Mds EUR pour une marge brute autour de 54/56% en 2025 (+400/600 bp).

Compte tenu du dynamisme dans les industries électroniques et de la tendance de fonds du marché des semi-conducteurs soutenues par l'innovation technologique (notamment IOT et IA), le management table sur une croissance structurelle jusqu'en 2030 avec un revenu qui pourrait atteindre 44/60 Mds EUR et une marge brute en progression à 56/60 %.

Source : Bloomberg LLP, Bloomberg n’est pas responsable de cette analyse.





Nous allons maintenant comparer les ratios de ASML Holding avec BE Semiconductor et SOITEC, d'autres stars des semi-conducteurs. Le PE de ASML Holding est de 31.5x contre 28.4x pour AIXTRON SE, 26.1x pour BE Semiconductor et 21.8x pour SOITEC. L'enterprise value to EBITDA est de 25.3x pour ASML contre 22.3x pour AIXTRON, 18.4x pour BE Semiconductor et 12.1x pour SOITEC.

Sentiment GARP d'intelligence artificielle : favorable

La baisse des marchés actions donne des opportunités majeures de « cueillir » des pépites du marché à des prix raisonnables. ASML Holding fait clairement partie de la classe si exceptionnelle des valeurs « super growth » qui assurent des performances exceptionnelles. Elle en a bien des caractéristiques fondamentales : secteur économique porteur avec les semi-conducteurs, barrière à l'entrée technologique majeure garantissant des marges élevées, fortes exportations en dehors de la zone Euro permettant de profiter de la baisse de l'Euro.

Source : Bloomberg LLP et Evariste Quant Research. Bloomberg LLP n’est pas responsable de cette analyse.

Vu la grande liquidité et la très importante capitalisation boursière de ASML Holding, nous calculons aussi un indicateur hebdomadaire d'achat tactique sur cette valeur. Il permet d'avoir une approche plus de « trading » sur la valeur.

Notre indicateur hebdomadaire «indicateur haussier» de ASML Holding est neutre actuellement. Cet indicateur montre que non seulement l'action ASML Holding est attractive en termes de valorisation long terme, mais aussi qu'elle mérite d'être dans le « radar screen » des valeurs à surveiller dans une optique de trading tactique.

Source : Bloomberg LLP et Evariste Quant Research. Bloomberg LLP n’est pas responsable de cette analyse.

Conclusion:

«Price is what you pay, value is what you get» est une maxime fondamentale de Warren Buffett.

L'industrie des semi-conducteurs est au cœur de la croissance de la 4e révolution industrielle. L'Europe n'est pas très présente sur ce secteur stratégique de la croissance mondiale. AMSL est un fleuron mondial de cette industrie.

ASML ou LVMH n'ont rien à envier aux performances des GAFAs américaines. Euronext (Paris, Amsterdam, Bruxelles) est ainsi devenue la première bourse Européenne devant Londres et Francfort grâce à LVMH mais aussi ASML.

Nous sommes à l'achat sur ASML Holding et aussi ASML sur une base « buy and hold » sur le long terme. La croissance structurelle des profits assure un potentiel de performance à long terme élevé sur cette pépite de la bourse d'Amsterdam.

Méthodologie de cette recherche action

Nous valorisons une action selon trois dimensions via un processus de filtrage « top down » adossé à une analyse fondamentale « bottom up ». Ces dimensions sont

1. Définition d'un Univers d'Investissement GARP (Growth at Real Price) (actions de croissance à prix value)

2. Scoring mensuel d'intelligence artificielle « top down »

3. Validation fondamentale « bottom up ».

1. Notre univers GARP repose sur l'identification d'un univers d'investissement d'actions de croissance long terme via des filtres quantitatifs sélectionnant des valeurs au sein de l'univers investissable (actions France soumises à des contraintes de liquidité).

2. Le scoring intelligence artificielle identifie sur une base mensuelle au sein de cet univers de 100 actions multi caps environ 30 actions long term growth qui sont les plus attractives en termes de valorisation. Le but est d'identifier des actions growth à prix value, c'est-à-dire des actions dont le prix est attractif par rapport à la valeur long terme.

3. Enfin, l'analyse fondamentale finale permet de valider l'ensemble du processus ci-dessus en focalisant l'effort de recherche humain et non pas machine sur des valeurs déjà pré sélectionnées via un empilement de filtres.

Evariste Quant Research est un cabinet indépendant d'analyse et de recherche financière basée sur des solutions d'Intelligence Artificielle appliquées à la gestion d'actifs.

Disclaimer.

Cette analyse financière n'est pas un conseil en investissement. Evariste Quant Research et leurs clients peuvent détenir des titres mentionnés dans cette analyse.