Pourquoi diversifier son portefeuille avec des fonds obligataires datés peut être intéressant

La hausse rapide et forte des taux d'intérêt suscite un nouvel attrait pour les produits obligataires. Parmi ces derniers, les fonds obligataires datés sont plutôt méconnus, mais ils présentent des opportunités intéressantes de diversification pour les investisseurs. Explications complètes sur le fonctionnement de ces fonds, leurs avantages et leurs risques ainsi que les facteurs clés à prendre en compte lors de leur intégration dans un portefeuille.

Qu'est-ce qu'un fonds obligataire daté ?

Les fonds obligataires datés combinent les caractéristiques des obligations et des fonds obligataires, offrant ainsi aux investisseurs une certaine visibilité, une diversification et une gestion de leur investissement.



Les obligations détenues au sein de ces fonds datés proviennent d'émetteurs différents, tant en termes de secteurs d'activités que de zones géographiques. Une diversification qui permet un meilleur contrôle du risque.

Ce qu'il faut surtout savoir, et c'est ce qui explique leur nom, c'est que les fonds obligataires datés se distinguent par leur durée de vie préétablie et leur stratégie de « Buy » and « Hold ». En conservant les obligations jusqu'à leur échéance, les fonds datés offrent aux investisseurs une estimation précise de la performance et une visibilité sur les rendements attendus, ce que présente le tableau ci-dessous



Avantages des supports obligataires

A qui s'adresse ce type de fonds ?

Les fonds obligataires datés s'adressent à des investisseurs qui recherchent une stabilité des revenus tout en limitant le risque de perte en capital . Ce type de produit convient également aux investisseurs ayant une perspective d'investissement à moyen terme, souhaitant financer un projet ou bien qui préfèrent une gestion simplifiée de leur portefeuille.

Comment investir dans des fonds obligataires datés ?

Les fonds datés sont généralement proposés par des sociétés de gestion d'actifs et peuvent être achetés au sein de différentes institutions financières telles que les banques, les compagnies d'assurance. Ils peuvent être intégrés à un contrat d'assurance-vie ou à un compte titres, et la fiscalité des plus-values potentielles et des coupons générés dépendra du régime fiscal du support dans lequel ils sont détenus.

Lors du choix d'un fonds daté, il est important de tenir compte de vos objectifs financiers, de votre profil de risque et de choisir un fonds dont la date d'échéance correspond à votre horizon temporel. Ensuite, évaluez les performances passées du fonds, les frais associés, la stratégie d'investissement et la réputation de la société de gestion. Par ailleurs, pour réduire les risques, il est recommandé de diversifier vos investissements en choisissant, par exemple, plusieurs fonds datés.

En savoir plus sur les fonds obligataires datés

Pour résumer

✅ Les points positifs des fonds obligataires datés :

• Risque modéré, un marché moins volatil (Classe 3 – 4 sur l'échelle SRRI)

• Possibilité d'avoir une performance supérieure aux fonds euros

• Durée d'investissement à moyen terme

• Échéance fixe, par conséquent les performances peuvent être prévisibles.

• Une gestion simplifiée et une diversification au sein du portefeuille obligataire

• Un risque décroissant, en effet avec les temps le risque de taux et de crédit de chaque émetteur va diminuer.

• Une solution pertinente pour la gestion de trésorerie



❌ Les points négatifs des fonds obligataires datés :

• Risque de perte en capital.

• Risque de taux d'intérêt : une hausse des taux peut entraîner une baisse de la valeur des obligations détenues dans le fonds.

• Risque de crédit : l'émetteur d'une obligation peut ne pas être en mesure de rembourser son emprunt.

