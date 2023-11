Pourquoi adopter une stratégie de buy and hold en Bourse ?

AM (redaction@boursorama.fr)

Contrairement aux tactiques de trading actif et agressif comme le scalping ou le day trading, qui cherchent à profiter des fluctuations intra-journalières rapides du marché, la stratégie de buy and hold met l'accent sur la gestion à long terme de son portefeuille pour profiter de mouvements de fond. Qu'entend-on par « stratégie buy and hold » ? Pourquoi l'utiliser en Bourse ? Quelles sont les astuces pour bien profiter de cette technique d'investissement ? Toutes les réponses dans cet article.

Qu'est-ce que la stratégie buy and hold ?

La stratégie dite buy and hold pourrait être traduite par « acheter et conserver » et représente l'une des approches de l'investissement passif les plus anciennes et les plus fondamentales de l'investissement en Bourse.

Elle repose en effet sur un principe simple : acheter des actions d'entreprises établies et dont les perspectives de croissance sont solides (ou d'entreprises prometteuses, mais peut être plus risquées en fonction de votre profil) et les conserver en portefeuille sur une période prolongée, souvent plusieurs années, pour profiter de leur croissance dans le temps.

Nous nous concentrons ici sur l'achat d'actions d'entreprises, car c'est l'approche la plus populaire du buy and hold, mais il est tout à fait possible d'utiliser cette tactique d'investissement avec d'autres actifs financiers.

Pourquoi utiliser cette stratégie en Bourse ?

La gestion à long terme proposée par la stratégie buy and hold est cruciale dans le parcours d'un investisseur en Bourse pour plusieurs raisons.

Tout d'abord, elle permet de tirer parti des avantages de l'intérêt composé qui vous offre l'opportunité d'accélérer la croissance de votre capital en réinvestissant les gains et les dividendes générés par votre investissement initial.

À mesure que le temps passe, la croissance de vos fonds investis devient de plus en plus importante et même de petites contributions peuvent se transformer en somme relativement importante dans le temps grâce à l'effet multiplicateur appliqué à votre capital.

De plus, la gestion à long terme réduit considérablement les coûts associés à la gestion de vos placements, puisque vous ne cumulez pas de positions comme lors du trading actif. Vous n'avez pas non plus besoin de suivre activement l'évolution des marchés financiers, ni de considérer les fluctuations de prix sur le court terme.

On dit aussi que cette approche permet d'éviter les pièges émotionnels associés au trading.

Les traders actifs doivent en effet prendre des décisions rapides en fonction des conditions du marché. Ils sont donc souvent influencés par de nombreuses émotions ou autres biais émotionnels, psychologiques ou cognitifs.

Puisque les investisseurs de type buy and hold se concentrent sur la qualité des entreprises dans lesquelles ils investissent, et que leur horizon de placement est relativement long, ils sont moins sujets aux pièges émotionnels et aux décisions impulsives.

Enfin, la pertinence de cette stratégie repose sur le fait que la Bourse a tendance à augmenter dans le temps sur une période assez longue, même si elle peut passer par des phases de hausse et de baisse importantes.

Un investissement en Bourse gardé de nombreuses années est donc généralement gagnant.

Comment bien investir avec une stratégie buy and hold ?

Pour réussir dans l'investissement à long terme en utilisant la stratégie buy and hold, il est essentiel de savoir comment identifier les actifs de qualité qui présentent un potentiel de croissance intéressant. L'un des défis majeurs de cette approche consiste en effet à repérer les gagnants de demain parmi la multitude d'opportunités sur le marché financier !

La première étape consiste à construire un portefeuille diversifié en fonction de votre profil de risque et de vos objectifs financiers. Les investisseurs optent généralement pour un mixte de deux types d'actions : les actions de croissance et les actions de valeur.

Les actions de croissance sont souvent considérées comme plus risquées, mais elles offrent un potentiel de croissance significatif à long terme. Les entreprises sous-jacentes ont souvent des perspectives de croissance prometteuses, mais elles peuvent être sujettes à des fluctuations de prix plus importantes.

Les actions de valeur sont généralement associées à des entreprises plus établies et plus robustes. Comme elles sont considérées comme moins risquées, elles ont généralement un potentiel de croissance moins élevé. Ces actions sont d'ailleurs souvent considérées comme défensives.

Quel que soit le type d'actions que vous souhaitez privilégier, il sera nécessaire de faire une analyse de nombreux facteurs fondamentaux pour décider quelles actions sont de bons investissements à long terme et lesquelles ne le sont pas.

Il faudra examiner les états financiers d'une entreprise pour​ déterminer sa santé financière et connaître les perspectives de croissance de l'entreprise en fonction de la concurrence et de son positionnement sur le marché. Il est également important de tenir compte des conditions économiques et des tendances sectorielles.

Vous devez aussi analyser l'évolution de sa politique de distribution des dividendes et évaluer si le prix de l'action est justifié par rapport à sa valeur intrinsèque et à son potentiel de hausse.