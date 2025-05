Pour une large majorité des investisseurs, les objectifs ESG sont toujours d'actualité

(AOF) - Une grande majorité des investisseurs institutionnels reste attachée à l’investissement durable, selon l’enquête ESG 2025 de BNP Paribas. Ils cherchent toutefois des thématiques d’investissement liées à l’ESG plus spécifiques, afin de combiner rendement et impact. Dans cette étude menée auprès de 420 propriétaires d’actifs, gestionnaires d’actifs et sociétés de capital-investissement à travers 29 pays, 87 % des répondants ont affirmé que leurs objectifs en matière d’ESG et de durabilité restaient inchangés.

Parallèlement, 41 % ont indiqué qu'ils avaient une approche plus réservée vis-à-vis de la communication de leur processus et réalisations.

En outre, il ressort de cette étude que 85 % des répondants ont déclaré intégrer des critères liés au développement durable dans leurs décisions d'investissement. Pour eux, les trois principaux objectifs de durabilité/ESG au cours des deux prochaines années seront : l'augmentation des allocations sur les actifs de transition énergétique (49%), l'utilisation de la propriété active pour faire progresser les objectifs ESG de leur propre organisation (47 %) et l'investissement dans les actifs bas-carbone (46 %).

Les approches plus sophistiquées, intégrant les thèmes du climat, de la biodiversité et de l'impact social apparaissent désormais dans les stratégies des investisseurs. L'étude révèle également l'émergence des sociétés de capital-investissement dans l'investissement durable. Enfin, les interrogés estiment que le développement de partenariats stratégiques, en matière bancaire et de données, doivent aider à franchir le cap de la transition.