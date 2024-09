Pour restructurer son endettement, REALITES a engagé une procédure de conciliation

Saint-Herblain, le 25 septembre 2024. Comme annoncé précédemment, le groupe de développement territorial REALITES a pris une série de mesures pour faire face à la crise de l’immobilier, dont la restructuration de son endettement. A cet effet, le Groupe informe ce jour qu’une procédure de conciliation a été engagée auprès du tribunal de commerce de Nantes.



À propos de REALITES

Fondé en 2003 par Yoann Choin-Joubert, son PDG, REALITES est un développeur territorial qui construit avec et pour les villes et les métropoles des solutions immobilières utiles, créatrices d’attractivité et de développement économique. Logements, bureaux, résidences avec services, pôles santé, crèches, commerces… dans tous nos projets, nous pensons le besoin et l’usage avant l’ouvrage. Pour cela, le Groupe dispose d’une expertise globale qui va de la conception à l’exploitation, en passant par le développement, l’investissement et le portage.