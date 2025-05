Pour Pinault, "ça n'aurait pas de sens d'avoir des sacs Gucci italiens fabriqués au Texas"

Francois-Henri Pinault, à Paris, le 25 avril 2025 ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Pour François-Henri Pinault, PDG du groupe de luxe Kering , propriétaire des marques Gucci, Yves Saint Laurent ou encore Balenciaga, "ça n'aurait pas de sens d'avoir des sacs Gucci italiens fabriqués au Texas".

"On vend de la culture française, on vend la culture italienne. Ça n'aurait pas de sens pour moi d'avoir des sacs Gucci italiens fabriqués au Texas", a estimé mardi le PDG de Kering, interrogé par des parlementaires sur l'appel d'Emmanuel Macron "au patriotisme économique" et "à ne pas céder aux sirènes de Donald Trump".

"Ça n'a pas de sens pour mes clients. Je ne peux pas expliquer ça. En revanche, de mettre en avant le niveau d'artisanat qu'ils soient français ou italiens, dans mes produits Saint Laurent ou dans mes produits Gucci, ça, ça fait du sens", a ajouté François-Henri Pinault, auditionné par la commission d'enquête du Sénat sur les aides publiques aux entreprises.

"Cette problématique pour moi n'est pas franchement une réalité pour l'industrie du luxe", a-t-il ajouté.

"Ce qu'on fait à l'étranger, c'est des ouvertures de magasins. Compte tenu de l'environnement économique, aujourd'hui, on est plutôt en train de rationaliser nos réseaux de distribution que de les étendre. Donc on n'est pas face à des problématiques d'investissement, ni aux Etats-Unis, ni en Chine", a-t-il précisé.

En janvier, son concurrent Bernard Arnault, PDG du numéro un mondial du luxe LVMH (Louis Vuitton, Dior, Hennessy, Moët et Chandon, Givenchy...) avait créé la polémique en déclarant que les mesures fiscales françaises envisagées dans le budget 2025, notamment une surtaxe pour les grandes entreprises, étaient "une incitation à la délocalisation". Il revenait des Etats-Unis où il avait assisté en bonne place à l'investiture de Donald Trump.

Le groupe LVMH possède trois ateliers Louis Vuitton aux Etats-Unis, dont un au Texas.

Kering compte 46.936 collaborateurs dans le monde, dont 4.731 en France et 13.278 en Italie. Six de ses quatorze marques sont italiennes, dont sa marque phare, Gucci, qui représente 44% de son chiffre d'affaires et les deux tiers de sa rentabilité.

En 2024, le chiffre d'affaires du groupe a atteint 17,2 milliards d'euros, "la France représentant environ 5%" de ce total, a souligné François-Henri Pinault.

Kering compte cinq sites de production en France.